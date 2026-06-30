Tras la repercusión que provocaron las declaraciones de la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce sobre el calvario que vivió en su última relación, Nacho Levy rompió el silencio. A través de sus redes sociales, el referente social y periodista publicó un extenso descargo en el que admitió haber ejercido conductas dañinas, pidió disculpas a su entorno y confirmó que se pondrá en manos de profesionales para iniciar un tratamiento de salud mental.

"Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve", arrancó el exlíder de La Poderosa en sus historias de Instagram, buscando despegarse de las versiones que hablaban de agresiones físicas o causas en la Justicia: "No se trata de golpes, ni denuncias judiciales".

Levy asumió la responsabilidad del impacto de sus acciones en sus seres queridos, reconociendo que "generó relaciones tóxicas" y fue "protagonista de prácticas que la militancia viene revisando y transformando".

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La Garganta Poderosa apartó a Nacho Levy por las denuncias de violencia psicológica de Cecilia Ce y otras exparejas

“Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, escribió. Y agregó: “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”.

"A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”, reflexionó Levy en su descargo. Sobre su participación en el movimiento por los derechos humanos, escribió: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.

Admitió que el ego lo "devoró" y concluyó: "Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar".

Por su parte, Cecilia Ce había encendido las alarmas días atrás al visibilizar en sus redes sociales que había logrado salir de un "vínculo de abuso emocional". Sin dar nombres propios, la escritora describió dinámicas de manipulación, control persistente y hostigamiento psicológico: "Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir".

Luego terminó agradeciendo seguir viva: “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”. Explicó que su decisión de hablar públicamente nació de la necesidad de aportar herramientas para que otras personas puedan detectar a tiempo este tipo de violencia de género.

El testimonio de la sexóloga desató una ola de apoyo virtual y generó más testimonios al respecto. Al día siguiente, mostró parte de las respuestas recibidas y compartió la captura de un mensaje que decía: “Gracias por hablar”. Sobre la imagen escribió: “Así, miles de mensajes. Miles”.

Después volvió a expresarse en sus redes sociales para agradecer el apoyo: “Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”.

RM/fl