La historia de Narela Gómez, la primera policía trans de la provincia de Santa Fe

Nacida en el barrio Barranquitas Sur de la ciudad de Santa Fe, Narela Alejandra Gómez, 27 años, se convirtió en la primera cadete de policía de la provincia, egresada del ISeP (Instituto de Seguridad Pública) de la localidad de Recreo.

“La tercera fue la vencida, ya había intentado ingresar en dos oportunidades y fui rechazada por que no daba no ingresaba porque los estudios psicológicos no me daban u otros estudios me daban mal”, dijo a PERFIL.

A los 18 años obtuvo el cambio de identidad y primero trabajó dos años como peluquera y luego, en distintas oportunidades, intentó ingresar a la fuerza policial. “De chica veía la películas o series policiales y me veía ahí, era un sueño que quería cumplir”. Consultada sobre los prejuicios que podía haber dentro de las filas, Narela dijo que “te digo la verdad, ingresé con muchísimo miedo, pensé que iba a ser re difícil. Me trataron como una más, de igual a igual, no hubo preferencias y ese es la verdadera inclusión.

Jorge Vidal, experto en narcotráfico: "Los de Rosario son traficantes en chancletas comparados con los colombianos"

"Después de esos miedos la pasé super bien", agregó. "Nunca vi de parte de la fuerza que haya habido un prejuicio, sino que hay una selección según el perfil. Nos graduamos unas 120 mujeres. Hice muchísimas amistades. Ahora estoy a la espera de un destino. Me gustaría estar un tiempo trabajando en la calle.”

Gómez subraya el rol de su familia, madre y siete hermanos que la contuvieron y apoyaron en cada decisión: “Siempre fueron super abiertos y sin ellos hubiera sido más difícil”.

Sobre la inseguridad que vive la provincia y el rol que deberá cumplir cuando se le asigne un destino, agregó que “en los noticieros vemos que hay mucha inseguridad, pero creo que cómo nos preparamos en el ISeP ojalá podamos volcar en la calle todo lo que aprendimos”.

Los cadetes del ISeP egresaron la semana pasada y entre las autoridades presentes estaba la subsecretaria de Género y Bienestar en la Policía, Natacha Guala, quien señaló que “desde el ministerio acompañamos el ingreso y desarrollo de la carrera de Narela Gómez en el ISeP, estamos muy felices con su logro que no solo es personal, sino también

colectivo, porque vamos transformando las instituciones, en este caso la institución policial para que sea cada vez más diversa e igualitaria”.

Videos: noche de balacera y miedo en dos comercios gastronómicos de Rosario

El fútbol, su otra pasión

En el pasado mes de marzo, Narela Gómez pudo cumplir otro de sus sueños, la pasión por el fútbol. Hincha de River, Narela, integra el equipo femenino de San Cristóbal

de la Primera B del torneo Apertura Walter Leones. En su debut ganaron 2 a 0 ante Deportivo Nobleza, convirtiéndose en la primera jugadora transgénero de la provincia.

“Desde los 18 años jugaba en distintos equipos barriales, soy defensora, juego de 2 y aprovecho mi altura. Voy bien de cabeza en ambas áreas y si hay un tiro libre lo pateo yo” dice entre risas. Su jugadora preferida es la mediocampista del Atlético Madrid e integrante de la selección nacional, Estefanía Banini.

“Fue la capitana Argentina en el Mundial femenino de 2019 que se jugó en Francia, tiene un juego de alto nivel y goleadora”, afirma. Siempre le gustó jugar con primas y amigas en canchas de fútbol cinco en Barranquitas y “luego conocí a unas chicas que me invitaron a jugar en el club San Cristóbal".

Carolina Losada: "El 64% de los homicidios en Rosario son producto de la narcocriminalidad"

"En el futbol femenino también hay insultos y nos dicen cosas. Estaría bueno que sea profesional, hay chicas que comienzan a los 11 o 14 años que corren muy bien y además está cada vez más abierto para las chicas trans. Me gustaría ver colgado de los alambrados banderas del LGTB", relató.

Narela Gómez obtuvo este año dos logros que persiguió con insistencia: lucir el uniforme de policía y ser la jugadora impasable de San Cristóbal y lo logró. "Todos me hablan de la magnitud de todo esto y yo no lo veo así, pero para mí es algo normal", confesó. "Me han llamado de distintos colectivos LGTBI. Yo solo digo que sean lo que quieren ser. Si tienen un sueño, lo sigan, lo último que se pierde es la fe para lograr algo. Yo deseé dos veces ingresar a la policía y en el tercer intento lo logré. Siento orgullo de vestir el uniforme de policía como la camiseta de San Cristóbal".