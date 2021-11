Jorge Vidal, experto en narcotráfico: "Los de Rosario son traficantes en chancletas comparados con los colombianos"

En medio de la escalada de violencia narco en Rosario, el experto en la lucha contra el narcotráfico Jorge Luis Vidal aseguró que le ofreció el equipo que redujo los homicidios en la ciudad colombiana de Medellín pero el ministro de Seguridad de Santa Fe nunca le respondió. Además, resaltó la importancia de una decisión política contundente para enfrentar este flagelo "que crece hace 30 años" en la ciudad santafesina.

“Los narcos que hay en Rosario o Santa Fe, son narcos en chancletas. No tienen la capacidad que tienen de hacer el mal como los narcos colombianos o mexicanos”, describió a PERFIL Jorge Luis Vidal, especialista en Seguridad Pública, analista en Inteligencia Delictual y lucha contra el Narcotráfico, sobre el flagelo que hace años ocurre en Rosario con la violencia narco y una escalada de balaceras y amenazas que parecen no tener fin.

“Cuando estos grupos narcos muestran fuerza y se adueñan del territorio, lo hacen a través de la extorsión, del secuestro, del sicariato barato, el préstamo gota a gota, el lavado de dinero, las amenazas. Entonces, estos tipos que son narcos en chancletas, porque si los comparo a los narcos de Colombia, que manejan grandes cantidades de dinero, que manejan verdaderos ejércitos”, agregó.

Jorge Luis Vidal, especialista en Seguridad Pública, analista en Inteligencia Delictual y lucha contra el Narcotráfico.

El experto, que además capacita a fuerzas policiales, hace 12 años vive entre Medellín (Colombia) y Buenos Aires, trabajó en la alcaidía de esa ciudad, en el equipo de seguridad de Luis Fernando Suárez Vélez entre de 2012 y 2016 y ese año fue convocado por la exgobernadora María Eugenia Vidal (aclara que no son parientes) para sumarse al equipo de gobernación, asesorándola en cuestiones vinculadas a la seguridad.

“Lo que está pasando hoy en Rosario hay que tomarlo como una demostración de fuerza. Ellos –las bandas—se están adueñando del terreno, desafían a la autoridad y en algún momento el hastío de la gente, va a llevar a que haya modelos duales de seguridad, en donde el Estado dice que te cuida, pero no lo hace; por lo cual son los ciudadanos lo hacen por sus propias manos y eso es peligrosísimo”, explicó.

Videos: noche de balacera y miedo en dos comercios gastronómicos de Rosario

En Medellín, donde Vidal se sumó a trabajar con sus pares, había una tasa de homicidios de 90 cada 100 mil habitantes, y el equipo de seguridad de la alcaldía logró bajar a 19, una ciudad que hacia fines de los ochenta y principios de los noventa alcanzó la cifra de 400 homicidios. “Por la experiencia de trabajo en Colombia, lo que he visto en Medellín o Bogotá, el campo propicio para que el narcotráfico se expanda es tener una justicia, política y policía corrupta (siempre hablando en general, hay gente honesta trabajando en cada uno de éstos estamentos) pero es lo que tiene que darse para que esto crezca y en Rosario hace 30 años que viene creciendo y haciendo lo mismo no se va a obtener un buen resultado.”

El hombre especializado en Seguridad Pública en las universidades de Madrid, Estados Unidos, México y Colombia, colabora en la Dirección Antinarcóticos de la policía de nuestro país y analiza el fenómeno violento en Rosario. En esa línea afirmó que “haciendo siempre lo mismo no van a alcanzar diferentes resultados”.

“Hace años que las fuerzas de seguridad van y vienen a Rosario y no se han obtenido resultados. Las fuerzas federales de seguridad hacen un despliegue territorial, se mueven en una zona geográfica determinada. Pero es la policía provincial, la que conoce realmente el terreno, la que tiene que trabajar. Se suman el problema que las fuerzas federales no conocen el lugar, las ubican en lugares donde no hay mayores problemas como el centro de Rosario, el Bv Oroño, cerca de la costa y allí no están los conflictos”, continuó.

Una ola de violencia ligada al narcotráfico se registró en los últimos días en Rosario, Santa Fe.

“Los políticos de Santa Fe están bastante perdidos”

El experto en narcotráfico afirmó que cuando el ministro de Seguridad santafesino Jorge Lagna asumió el pasado mes de marzo en reemplazo de Marcelo Saín, le dijo que lo podía contactar con el equipo de Medellín que “hizo el milagro de bajar la cantidad de homicidios”. Sin embargo, aseguró que como no le contestaron, a la semana volvió a contactarse pero no obtuvo respuesta.

“Los políticos en Santa Fe están bastante perdidos. Cuando asumió el ministro de Seguridad en Santa Fe, (Lagna) dijo que su modelo de policía era el de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me horroricé, no es lo mismo Santa Fe que CABA donde trabaja en una zona geográfica muy acotada. Si a esa policía la traés a Santa Fe, hace agua”, señaló y agregó que cuando su equipo se encargó de la seguridad en la alcaldía de la ciudad colombiana de Medellín, había 90 homicidios cada 100 mil habitantes, y a los cuatro años, cuando se fueron, lo dejaron con 19.

Seguridad pública: "El valor de la palabra"

En esa línea explicó: “No fue porque se salió a matar gente, se hizo un trabajo muy inteligente sobre los adolescentes, que son el ejército de reserva que tiene el narco. A los 13 años un chico abandonó la escuela, los padres no trabajan, no tiene horizontes y comienza a ver que su amigo que se metió en el tema; tiene zapatillas nuevas, una moto, dinero y cómo lo gana. Una rueda que comienza a los 13 años y lo deja como cadáver a los 20”.

“Estado ausente, delito presente”

Con más de dos décadas de experiencia en la policía de Buenos Aires, Vidal afirmó que Rosario le abrió la puerta al narcotráfico trasnacional hace muchos años, a comienzos de los años 90.

“Cuando muere Pablo Escobar en el año 93, ya había narcos –colombianos y mexicanos-- que estaban viendo el desarrollo de Puerto Madero y otros lugares como para venir hacer negocios en nuestro país. Hoy no es fácil sacárselos de encima. Hoy hay un campo propicio para el narcotráfico donde (hablamos de generalidades) hay justicia, políticos y policía corrupta; entonces el campo es propicio: Estado ausente, delito presente. Por más que la gobernación pida auxilio a gritos, no es mucho lo que se pueda hacer sobre Rosario. Nada va a dar resultado si siempre se hace lo mismo”.

"Hay que refundar la policía".

La inseguridad comienza con una policía mal formada. Por demanda de la sociedad, desde la política apuran las promociones de cadetes que salen mal instruidos. Al respecto, Vidal apuntó:

“La formación de la policía es mala. Hay que refundar la policía. La gente pide respuestas a la política, porque es la política la que tiene que hacerse cargo. La policía de Santa Fe, como la de Buenos Aires, hace décadas que no bajan del podio de la corrupción. Tampoco tuvo suerte en la provincia con el culto a la personalidad no funciona (en referencia a Saín). Se necesita un ministro de Seguridad que no sea un funcionario público, tiene que ser un servidor público, alguien que haga su trabajo y que no le interese ser senador, gobernador o Capitán América.”

¿Es la deficiencia en la lucha contra el narcotráfico en Argentina producto de una falta de decisión política?

Respecto a la falta de una decisión política de enfrentar al narcotráfico, Vidal sostuvo: “La sociedad tiene que preguntarse si los políticos actuales se animan realmente a enfrentar el problema o si lo único que hacen son exclamaciones contra las mafias. Esto no es para cualquiera. Tanto en Santa Fe como en Buenos Aires, prácticamente no se ha decomisado nada de cocaína. ¿Cuántos kilos de cocaína se secuestraron en Santa Fe? Por la hidrovía pasaron hace un par de meses toneladas de cocaína y no hubo controles, en el norte de Santa Fe hay pistas clandestinas y los políticos lo saben, los intendentes, la gendarmería los intendentes lo saben. Cuántos se animan a luchar contra esto o es más conveniente cerrar los ojos".

Patricia Bullrich a Alberto Fernández: "la situación en Rosario es de extrema gravedad, debe tomar medidas de manera inmediata"

Además, agregó: "La Nación tiene que tomar las riendas de este asunto, porque es una guerra externa, es narcotráfico trasnacional. Nosotros no somos productores de cocaína. La droga baja de Colombia, Perú y Bolivia, entonces hay que ver qué hacemos con las figuras que necesitamos, el rol de la gendarmería en las fronteras y si ésta no alcanza o no está preparada, el Estado deberá decir: no podemos hacer más nada o vamos a reformar la ley y vamos hacer otra cosa”.

Finalmente, Vidal opinó que es necesario acercar la policía a la población y crear una nueva policía. "El gobernador tiene que decir ‘estamos parados acá, evidentemente todo lo que hemos hecho no dio los resultados que esperábamos. A partir de ahora vamos a hacer un plan integral de seguridad y convivencia que va a tener estos puntos. Esta es la policía que queremos tener’. A la policía tiene que ingresar gente con otra formación, indicándole que no va a ser un trabajo barato más", concluyó.