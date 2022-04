La crítica del mayor accionista de Twitter, Elon Musk, a la extrema izquierda no dejó indiferente al legislador Nicolás del Caño, quien utilizó la plataforma para repudiar al poderoso empresario, llamándolo "parásito" y acusándolo de concentrar "la riqueza".

El tuit que motivó la discordia fue un provocador mensaje del multimillonario en el cual descalificó la ideología de izquierda por su inclinación al odio: "La extrema izquierda odia a todos, incluidos ellos mismos", sentenció el magnate, quien aprovechó para aclarar (en la misma publicación) que tampoco simpatiza con la derecha. El magnate cerró el posteo con un pedido de "menos odio y más amor".

The far left hates everyone, themselves included!