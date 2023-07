La hermana de Williams Alexander Tapón, el joven que se suicidó luego de que se viralizara un video donde aparecía agrediendo a un árbitro durante un partido de fútbol amateur, filtró el último audio que envió el joven por WhatsApp a su familia, a modo de despedida.

“No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué”, pronuncia el joven de 24 años en el audio que compartió su hermana Priscila. Entre lágrimas, la mujer accedió a hablar con el canal Crónica, donde agradeció el respaldo de su círculo más cercano ante la compleja situación que estaba afrontando y pidió justicia por su hermano.

La hermana mayor del futbolista afirmó que Williams Alexander Tapón fue extorsionado por el árbitro que radicó la denuncia por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo". Sin embargo, Ariel Paniagua aclaró que esa versión no es cierta y que sólo pretendía disculpas por parte del joven que lo pateó en la nuca, luego de noquearlo con trompadas.

Encontraron muerto al joven que le pegó una patada en la cabeza a un árbitro

El último audio de Williams Tapón

“Te amo con mi alma. Gracias por todo, siempre estuviste. No me dejaste solo y eso lo valoro. Te amo, te amo”, comenzó a despedirse Williams Alexander Tapón, quien le solicitó a su hermana que cuide de su esposa Agustina con la crianza de sus hijos: “Dale una manito a la Agu, por favor te lo pido”, suplicó.

“No puedo más, Pri. No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde y como un cagón. Pero me cansé, no doy más, Discúlpenme”, concluyó su audio Williams. Unos minutos después, tomó la decisión de suicidarse con un disparo en la cabeza, a la vera de las vías del tren Roca, cercanas a su domicilio.

Williams Tapón le pego una patada en la cabeza a un árbitro.

“Tenía miedo de ser denunciado. Era un chico al que le gustaba salir y divertirse. Antes de ver a sus hijos detrás de una reja, prefirió que sus hijos no lo vean y que no se acuerden nunca de él”, analizó su hermana. Asimismo, acusó al árbitro que recibió la golpiza el sábado de dar “lástima” ante las cámaras de televisión para dejar mal parado al joven fallecido.

Habló la esposa del joven que se suicidó tras agredir al árbitro: “No quería ir a la cárcel”

Comparándolo con la víctima del ataque, quien relató que es padre soltero y que temió haber podido perder la vida con la patada recibida en la cabeza, Priscila dijo que su hermano “no dio lástima hablando de sus cuatro hijos. Habló por él y pidió disculpas de todo corazón. Lo hizo porque estaba arrepentido y no tomó conciencia de lo que hizo en ese momento”, sostuvo.

La joven también relató un episodio de extorsión que luego fue negado y nunca fue radicado en la Justicia: “El árbitro le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des $300.000 y esto queda acá, o la otra es que te denuncie’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No la tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas’”, aseguró la mujer durante el reportaje.

Qué dijo el árbitro al enterarse del suicidio de su agresor

Cristian Paniagua, el árbitro agredido en Sarandí, habló este martes por la noche luego de conocerse la muerte del jugador de fútbol amateur Alexander Williams Tapón. Allí, lamentó la decisión tomada por el joven y también aclaró que un audio en el que se lo podía escuchar dando un plazo era en referencia al pedido de disculpas que había solicitado al joven que lo noqueó en el partido de fútbol, no para una supuesta extorsión económica.

“Yo le daba el tiempo para que se retracte porque no podía ubicarlo, ni tenía su contacto, hasta que hablé con el delegado del club, a quien le dije que quería hablar con él cara a cara y así no hacía ninguna denuncia”, explicó el árbitro que finalmente sí radicó su denuncia judicial el lunes por la noche.

Williams Alexander Tapón le pegó una patada en la cabeza al árbitro Cristian Paniagua.

Paniagua declaró que no sabía que a Williams Alexander Tapón lo iban a detener el lunes por la noche, pero sí sabía “que por la carátula que podía llegara a quedar detenido”. “Estoy conmocionado porque no esperaba la reacción del muchacho. Evidentemente ya venía con una carga y una mochila muy pesada que lo llevó a tomar esa decisión”, analizó el árbitro sobre el suicidio, en entrevista con El Trece.

Habló el árbitro agredido en un partido de fútbol amateur en Sarandí: "Me podría haber matado"

“Siento un dolor profundo porque no me esperaba que tome esa decisión, solo quería que se concientice sobre el trabajo de los árbitros en los campeonatos amateur, le mando mis condolencias a las familias”, expresó Paniagua y detalló: “Hace dos días que no puedo dormir ni comer. Hace 96 horas era una persona, 48 atrás era otra, hace 24 otra y hoy soy otra”.

Además, el árbitro relató cómo fue el momento en el que se enteró de la muerte de su agresor: “Me enteré en la comisaría porque escuché por la radio que se había quitado la vida. Le pregunté a los oficiales que me estaban tomando la declaración qué pasó y me cuentan algo, pero que estaban mandando un móvil, y que no estaba constatado”.

“Después me llegaron mensajes de las redes sociales de gente que estaba dando la información correcta de que se había quitado la vida”, dijo y agregó: “No era para que termine de esta manera, sólo que se tome conciencia”, se lamentó.

La patada en la cabeza de un jugador a un árbitro en un partido amateur

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

