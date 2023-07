Alexander Williams Tapón fue encontrado sin vida este lunes por la noche y según las primeras informaciones, se trataría de un suicidio. El joven de 24 años se volvió viral por un brutal video en le que le pega una patada en la cabeza a un árbitro en un torneo amateur.

El hecho sucedió el sábado en el club Estación 98, en Sarandí. Allí se jugaba un torneo de fútbol 8 amateur entre doce equipos. Tapón era el capitán y usaba la número 10 de "La Cortada FC", equipo que se enfrentaba a "El Rejunte".

Pero el encuentro terminó con el árbitro Ariel Paniagua recibiendo varios goles y una patada en la cabeza que lo desmayó.

La patada en la cabeza de un jugador a un árbitro en un partido amateur

El joven de 24 años fue criticado en redes sociales, aunque su nombre aún no había trascendido. Incluso, dio una entrevista en Telefé en la que se hizo llamar Dimitri.

Sin embargo, este lunes por la noche, luego de que el árbitro hiciera la denuncia, según consignó el periodista Nacho Genovart, el joven habría decidido quitarse la vida con un arma de fuego. “Encontraron su cuerpo en las vías del tren, altura General Paz y Heredia. El disparo fue en la zona del parietal”, detalló.

Según las primeras informaciones, tras la declaración de la víctima de la patada en la cabeza, al joven lo iban a detener por "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo".

Quién era Alexander Williams Tapón

Además de usar la número 10, el joven también era el capitán del equipo. Incluso trascendió una foto de él junto al árbitro, al que luego agrediría, y el capitán del equipo contrario. En esa imagen, se los ve a los tres abrazados para la foto.

Alexander Williams Tapón, el árbitro Ariel Paniagua y el capitán del equipo contrincante, "El Rejunte".



Según consignó el diario Clarín, Tapón es del barrio Agüero, en zona sur, y tuvo antecedentes de violencia en otros torneos de fútbol. "Fue expulsado de dos torneos antes de jugar éste. De ambos lo echaron y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita tenés que mandarte una cagada grave", le dijo un participante del torneo amateur al medio antes mencionado.

Antes de conocerse la noticia del aparente suicidio, el Ministerio de Seguridad provincial le aplicó derecho de admisión de por vida al futbolista amateur.

La entrevista a Alexander Williams Tapón que dijo llamarse Dimitri

El joven de 24 años, identificado como Alexander Williams Tapón, en sus apariciones en los medios se hizo llamar Dimitri. “Empezó todo así: iban dos minutos y ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no lo cobraba. Yo era capitán, así que le decía ‘juez, cobrala, si lo viste, estabas a dos metros’. Él me decía ‘no la vi’ y no cobraba nada”, comenzó a relatar en entrevista con Telefe.

“Está bien, seguíamos jugando, pero hacíamos una mal y ya nos tiraba todo a nosotros: uno jetoneaba, amarilla. Otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja, por eso yo ya venía enojado y le pegué, sin darme cuenta. Yo ya le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando con el réferi. Te digo la verdad, me nubló. Cuando me rescaté ya era todo distinto y me pregunté ‘¿qué hice?’”, explicó.

Qué dijo el árbitro agredido

El árbitro, Ariel Paniagua, estuvo internado y este lunes pasó por la comisaría para realizar la denuncia. En una entrevista con Telefe Noticias, Paniagua dijo: “Me pudo haber matado, yo hoy capaz estaba en un cajón, mi familia llorándome y no hay un contexto que justifique que me pegue una patada de esa manera”.

“Hablé con el delegado de su club, una muy buena persona que me pidió disculpas de la mejor manera, pero de él no salió una disculpa del corazón, lo que me dijo fue ‘lo hice en calentura’. Yo soy padre soltero, ¿qué hacían mis hijos si me mataba?”, agregó el árbitro.

“Me siento dolorido, fue una patada muy brutal. No esperaba la reacción de este muchacho. Cuando le saco la tarjeta roja al 7 este me tira un cabezazo, me voy unos pasos atrás. Y no le saco la vista al 7 porque pensé que venía de él la reacción, pero ahí lo veo al 10 que me empieza a tirar los puños y que me venía a patear y después no me acuerdo mas nada”, relató.

