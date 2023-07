La familia de Williams Tapón acusó al árbitro golpeado de querer extorsionarlo y filtró audios

La familia de Williams Alexander Tapón, el futbolista que se quitó la vida luego de que se viralizara un video donde agredió a un árbitro durante un partido, denunció que Ariel Paniagua, el árbitro herido, intentó extorsionar al jugador. En ese sentido, sostuvieron que le habría pedido 300 mil pesos a su atacante a cambio de no realizar la denuncia.

La conversación fue filtrada por el entorno de Tapón en distintos medios televisivos. "Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado", comenzó el arbitro en los audios que le adjudican.

Habló la esposa del joven que se suicidó tras agredir al árbitro: “No quería ir a la cárcel”

Sumado a esto, el hombre afirmó que le llegaban mensajes que lo alentaban a "hacer la denuncia" y "arruinar" a Tapón por la patada en la cabeza que le pegó el último sábado. "Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto", sostuvo al respecto.

En ese sentido, Paniagua explicó que también quiere terminar el asunto ya que le "están rompiendo la cabeza" por unas deudas pendientes. "A mí también me están rompiendo la cabeza, tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal", afirmó.

"No es culpa tuya ni del equipo, es culpa de él. Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo, si no tarde o noche voy a tener que ir a hacer la denuncia. Me está apurando el abogado" concluyó el árbitro.

En una serie de mensajes por WhatsApp, Paniagua intentó comunicarse con Tapón a través de Maximiliano, un compañero de su equipo de fútbol durante el partido donde ocurrió la agresión. Según se puede leer en la conversación, quería hablar con el deportista para resolver el conflicto "antes de que explote más de lo que ya está".

Asimismo, lo invita a que le hable para "arreglar las cosas por las buenas" ya que, en caso contrario, "va a estar la Justicia de por medio". "Me están apurando para hacer la denuncia y la verdad es que no la quiero hacer antes de hablar con él".

Según declaraciones de los familiares del jugador, Paniagua se comunicó con ellos a través de un número privado y les pidió 300 mil pesos para no hacer la denuncia. "El árbitro le dijo a mi hermano 'Hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300 mil pesos y esto queda acá o la otra es que te denuncio'. Mi hermano le dijo '¿De dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame. Yo te pido disculpas'", aseguró Priscila, hermana del futbolista, en diálogo con Crónica.

"Buscaba una disculpa, no plata": la versión de Ariel Paniagua

A raíz de las acusaciones en su contra, Paniagua aseguró que nunca "buscó plata" por parte del joven que lo atacó. "No quería salir a hablar, pero se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo hablé con él el domingo y le dije que por lo que hizo él no pude juntar la plata, que me podría haber matado. Yo buscaba una disculpa de corazón, no plata", aseguró en diálogo con Radio Splendid 990.

En la misma línea, lamentó lo sucedido con Tapón, quien decidió quitarse la vida con un arma de fuego: "La intención no era que se suicidara, sino que se tome conciencia y que no reaccionen más con violencia. Lamento mucho la decisión que tomó el pibe", precisó.

"Vi que estaban tomando cerveza afuera de la cancha. Le saco la roja al siete. Me tira un cabezazo, me voy para atrás. Nunca veo a William que viene. Me pega unas piñas, me caigo y antes de poder levantarme me pega una patada en la cabeza. Me desperté yendo para el hospital", detalló sobre lo sucedido.

"Yo no quería que termine mal. Yo hablé con él para ver si le salía una disculpas del corazón. Jamás le pedí plata. Le expliqué que yo era padre de familia, que era el primer partido, que no puede reaccionar así. Lo único que me dijo es que lo hizo en caliente", sentenció el árbitro, quien negó la acusación de haberle pedido dinero para callar el tema.

MB / Gi