Novak Djokovic permanece en un hotel de refugiados y apeló a su expulsión de Australia

El tenista Novak Djokovic se encuentra en un hotel de refugiados donde permanecerá hasta el lunes, tras haber sido expulsado por Australia. La decisión del gobierno de ese país fue la de revocarle su visa por no estar vacunado contra el Covid-19

Sin embargo, el jugador apeló a esta decisión por lo que se quedara allí hasta el lunes cuando se realice la audiencia para llegar a una resolución definitiva, según informó el abogado del Estado Christopher Tran.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4