Otra frase de impacto de Francisco: "La muerte no es un derecho, no podemos programarla"

El Papa Francisco afirmó que "la muerte no es un derecho" que pueda ser "programado", durante la última audiencia general en el Vaticano en la que se mostró contrario a la eutanasia en medio del debate que se inicia en el Parlamento italiano para discutir una ley sobre el "fin de la vida".

"La muerte no es un derecho, no podemos programarla, tampoco evitarla. Toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y paliativos, para afrontar la muerte de manera más humana", aseguró el pontífice en su tradicional catequesis semanal en el Aula Pablo VI.

Una nota publicada por Newsweek Argentina indicó que la referencia del Papa se dio mientras la Cámara de Diputados italiana empieza a discutir un proyecto de ley denominado "de fin de la vida" que busca regular el suicidio asistido y cuando se impulsa un referendo para aprobar la eutanasia.

El Papa Francisco llamó a hacer todo lo posible para "curar a la persona enferma".

Durante su catequesis, el Papa –que no usó las palabras eutanasia ni suicidio asistido– se mostró de modo contrario "a causar o a ayudar a cualquier tipo de suicidio". "En efecto, la vida es un derecho, no la muerte, que hay que aceptar y no administrar. Y este principio ético concierne a todos, no sólo a los cristianos o a los creyentes", enfatizó.

La relación entre la eutanasia y los ancianos, según el Papa Francisco

En ese marco, el Papa aseveró que "tantas veces se ve que a los ancianos que no tienen medios les dan menos medicina de las que necesitan. Esto es inhumano, esto no es ayudarlos, es empujarlos más rápido a la muerte". "Esto no es humano ni cristiano", insistió.

La fraternidad es humana, no divina

Para Jorge Bergoglio, "los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad: son nuestra sabiduría, son el símbolo de la sabiduría humana, son los que hicieron camino antes que nosotros y nos dejaron tantos recuerdos y cosas bellas", describió.

"Por favor, no aíslen a los ancianos, no aceleren su muerte. Acariciar a un anciano tiene la misma esperanza que acariciar un niño: el inicio de la vida y el fin son siempre un misterio que debe ser respetado, acompañado, cuidado y amado", agregó.

La eutanasia es legal en España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.

El Papa llamó a todos a “estar atentos a no confundir la ayuda con derivas inaceptables que llevan a matar”, por lo que recalcó la importancia de “acompañar la muerte, pero no provocarla”.

El sumo pontífice aprovechó la oportunidad para criticar a la cultura actual a quien responsabilizó por “tratar de eliminar la realidad de la muerte del horizonte humano o disminuirla”. Sin embargo, Francisco explicó que “la pandemia de coronavirus ha vuelto a poner en evidencia a la muerte”.

El debate por la eutanasia en Italia

A pesar de las consideraciones del Papa Francisco sobre la eutanasia, Italia sigue adelante con su debate para sancionar una ley que autorice la muerte asistida en casos específicos, tema que se tratará en el Parlamento la semana próxima.

La eutanasia consiste en suministrar cuidadamente un medicamento que produzca una muerte cuidada en una persona que atraviese enfermedades terminales o crónicas severas, que le impidan vivir en condiciones dignas.

De igual forma, la Justicia italiana ya autorizó hace unos meses el primer suicidio asistido para un hombre tetrapléjico, que había sido víctima de un accidente callejero. Sin embargo, el proceso judicial estuvo repleto de trabas, puesto que la Corte Constitucional mostraba ciertas resistencias a aplicar la sentencia.

Italia: autorizan por primera vez el suicidio asistido legal a un hombre tetrapléjico

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Italia tiene que definir también sobre la realización de dos referéndums a pedido de diferentes organizaciones: legalizar la eutanasia y el cannabis en todo el territorio italiano.

HB / RdC