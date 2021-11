Italia: autorizan por primera vez el suicidio asistido legal a un hombre tetrapléjico

Por primera vez el Comité de Ética de Italia autorizó el suicidio asistido en el caso de un hombre tetrapléjico que lleva 10 años paralizado. Se trata de Mario, un camionero de 43 años que sufrió un accidente de tránsito en el que se quebró la columna vertebral y que al enterarse de la confirmación confesó: "Me siento más ligero, me he liberado de la tensión acumulada durante estos años". Sin embargo, todavía no se han definido las modalidades ni la fecha en que se realizará esta práctica.

Eutanasia: "Es prioritario garantizar el acceso a cuidados paliativos"

El caso de Mario tuvo que pasar por repetidas solicitudes de autorización de acceso al suicidio asistido a autoridades sanitarias de la región de Las Marcas, en el centro de la península. Todas esas solicitudes fueron denegadas hasta que el equipo de abogados de la Asociación Luca Coscioni decidió hacerse cargo del caso.

Esta asociación lleva años luchando por la legalización del suicidio asistido en Italia y con este caso marcó un precedente: "El Comité de Ética, tras varias verificaciones realizadas por un equipo de médicos especialistas, (...) confirmó que se cumplían los criterios para acceder legalmente al suicidio asistido".

Sin usar la palabra eutanasia, llegará al Congreso el proyecto de ‘ley Alfonso’

El suicidio asistido tiene un castigo de 5 a 12 años de prisión, salvo algunos casos. Ese cambio fue la inclusión de una excepción por parte del Tribunal Constitucional en el año 2019 para "los pacientes mantenidos con vida mediante tratamiento [...] y que padecen una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que consideren intolerables, siendo plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes".

Esta decisión del Tribunal Constitucional marcó un antes y un después en Italia, un país con una fuerte tradición católica, a la vez que dejó un vacío legal porque nunca se definieron los procedimientos para aplicarla correctamente.

Una mujer colombiana católica celebra que morirá por eutanasia: “Dios no me quiere ver sufrir”

Esto es algo en lo que viene trabajando la Asociación Luca Coscioni, la cual lanzó una petición a favor de un referéndum sobre la legalización de la eutanasia en Italia. Esta solicitud ha juntado más de 750.000 firmas, y se estima que la consulta nacional podría tener lugar a partir del año 2022.

Fuente AFP

MM/FL