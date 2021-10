Una mujer colombiana católica celebra que morirá por eutanasia: “Dios no me quiere ver sufrir”

Martha Liria Sepúlveda Campo, una colombiana católica de 51 años, será la primera persona sin una enfermedad terminal en acceder a la eutanasia en Colombia el próximo domingo 10 de octubre, según informaron medios locales. Colombia es un país pionero en el derecho a la muerte asistida en América Latina y también en el mundo.

“Desde el plano espiritual, estoy totalmente tranquila”, expresó Martha, quien se define como “una persona católica, muy creyente”, en una entrevista con el noticiero colombiano Noticias Caracol.

Martha sufre desde 2019 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que va afectando la movilidad del cuerpo. Aunque varios pacientes logran sobrellevar la enfermedad sin tantas dificultades, en el caso de la mujer, los síntomas empeoraron y ya no puede caminar sin asistencia.

La eutanasia de Martha

“En el estado que la tengo (la enfermedad), lo mejor que me puede pasar es descansar. Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, señaló Martha, al tiempo que explicó que eligió el día domingo para su muerte, dado que ese día “siempre vamos a la iglesia, a la misa”.

Además, solicitó que la muerte asistida sea temprano para que es mismo día se realice tanto el procedimiento, como la cremación, entrega de las cenizas y la eucaristía.

Cabe destacar, que el 22 de julio pasado la Corte Constitucional colombiana permitió el procedimiento “siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”, según comunicó la agencia EFE. Cuatro días más tarde, Martha solicitó el permiso, que le fue concedido el 6 de agosto.

Sin usar la palabra eutanasia, llegará al Congreso el proyecto de ‘ley Alfonso’

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila”, reveló la mujer, que cuenta con el apoyo de casi toda su familia: sus 11 hermanos y su hijo están de acuerdo con el procedimiento.

“Necesito a mi mamá, la quiero conmigo, casi que, en cualquier condición, pero sé que en sus palabras ya no vive, sobrevive”, dijo Federico Redondo Sepúlveda al medio local, aunque no todos le dieron su apoyo a la paciente de ELA. “Con mi mamá el tema ha sido más difícil, pero pienso que en el fondo también lo entiende”, indicó Martha.

Por último, consultada sobre quienes que le piden que luche en lugar de pedir la muerte asistida, la mujer explicó que ella ya peleó la batalla: “Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. ¿Luchar? Yo lucho por descansar”.

Esteban Bullrich donará el aumento de su dieta a pacientes con ELA

Colombia: país pionero en eutanasia en Latinoamérica

En 1997, Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, siendo además uno de los pocos países en el mundo donde el procedimiento es legal, como en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y España.

Desde que el Gobierno colombiano lo reglamentó en 2015, se practicaron 157 procedimientos en el país, según los datos del Ministerio de Salud. Además, cada cinco solicitudes de eutanasia, se autorizan dos, señala DescLAB, Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, hasta este año, sólo se permitía en casos de enfermedades terminales, por lo que Martha se convertirá en pionera en obtener una muerte asistida sin padecer una enfermedad terminal.

En tanto, en un país con una gran mayoría de creyentes católicos, la Iglesia califica a la eutanasia como una “seria ofensa” a la dignidad humana. Según un comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia, la eutanasia es “homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto divino de su creador”, y pidió al Estado garantizar la atención médica a quienes estén en estado terminal.

Por su lado, Martha, que es católica, apostólica y romana, no ve una contradicción en el procedimiento y hasta habló con sus pastores. “Yo sé que el dueño de la vida es Dios, sí. Nada se mueve sin la voluntad de él. Pero creo que él está permitiendo esto y no que esté postrada en una cama”, concluyó.

CFT/FL