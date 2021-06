La cantante Françoise Hardy pide la "asistencia para morir" en Francia

La cantautora francesa Françoise Hardy generó dolor y tristeza entre sus seguidores al contar que “le gustaría tener la posibilidad de elegir ponerle fin a su vida”. En el 2018 fue diagnosticada por un tumor en uno de sus oídos y desde entonces realiza un tratamiento que le genera dolores diarios.

A los 77 años, Françoise Hardy, quien ganó fama en la década de 1960 con el género Yé Yé, dio una entrevista por mail al medio Femme Actuelle para contar su situación actual. “El sufrimiento físico que he pasado es tal, que me da miedo que la muerte me haga atravesar aún más dolor”, indicó la cantante.

Desde 2018, cuando Françoise Hardy fue diagnosticada por el tumor en su oído, es tratada con radioterapia y eso le ha provocado problemas para comer, oír y hablar. “Me siento muy cerca del final”, aseguró en la entrevista que fue realizada por mail.

En Francia, la eutanasia aún no es legal aunque en abril de este año se debatió una Ley en el parlamento. Por motivos de tiempo, los legisladores no llegaron a votar aunque hubo un amplio aval hacia el proyecto. “Es inhumano que no tomen la decisión de aprobarlo”, opinó Hardy.

En Europa, los países que cuentan con una Ley sobre Eutanasia son Holanda, Bélgica, Luxemburgo y España, que se sumó recientemente. En Francia aseguran que muchas personas terminan viajando a esos países para que se los “asista a morir” y por eso buscan aprobar la ley.

Para finalizar, Françoise Hardy aseguró que le gustaría tener la posibilidad de elegir terminar su vida. “Pero dado que tengo un pequeño nivel de notoriedad, nadie querrá tomar el riesgo de ser descubierto y enfrentar un proceso judicial o ser desplazado de su labor médica”, finalizó la artista.

Françoise Hardy y una carrera como cantante

Françoise Hardy nació en 1944 en París, Francia. Se considera como una de las primeras cantantes pop de ese país que logró reconocimiento internacional.

En 1961 firmó su primer contrato con una discográfica y al año siguiente lanzó su primer EP. Ese material vendió medio millón de copias en pocos meses y desde entonces es una de las artistas más reconocidas de Francia.

Françoise Hardy fue impulsora del movimiento Yé-Yé, un género que viene del pop y que tuvo mucho éxito entre los jóvenes europeos de la década de 1960.

A mediados de los 2000, Françoise fue diagnosticada con un cáncer que la llevó a estar en coma en 2015. En ese momento casi fallece pero los médicos lograron salvarle la vida. Si bien nunca se recuperó del todo, pudo vivir una vida digna hasta 2018, cuando le diagnosticaron el tumor en el oído. Desde entonces, los tratamientos la debilitaron mucho y tuvo que abandonar los escenarios.

