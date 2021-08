Otro exabrupto "nacional" de Alberto Fernández sobre un empresario: "No sé cómo se llama, para mí es 'el chino'"

Después de varios días de denuncias, versiones y acusaciones, el presidente Alberto Fernández se refirió a las visitas a Olivos de distintas personalidades durante la cuarentena estricta de 2020. El jefe de Estado intentó justificar la presencia en la residencia presidencial del empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi. Pero, al hacerlo, volvió a cometer un fallido con las nacionalidades: "No sé ni cómo se llama, para mí es 'el chino'", sostuvo.

La frase recordó al exabrupto en el que cayó el mandatario argentino hace dos meses en una visita a España, cuando dijo que "los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos". La frase de Alberto Fernández generó entonces un conflicto diplomático con el Brasil de Jair Bolsonaro y derivó incluso en una investigación del INADI.

"No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió", sostuvo el jefe de Estado este viernes 6 de agosto en diálogo con Víctor Hugo Morales en La mañana con Víctor Hugo (AM750).