Dando un sensible paso atrás luego de haber sido uno de los primeros distritos en flexibilizar la cuarentena por al pandemia de coronavirus, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso este viernes 19 de junio que esa provincia regrese al aislamiento social total, la llamada fase 1, período en el que solo volverán a tendrán validez los servicios esenciales. La decisión de Morales obedece a la aparición de 11 nuevos contagios en las últimas horas, además de la falta de certezas sobre el nivel que puede haber recuperado en la provincia la transmisión comunitaria del Sars CoV-2.



"No tenemos certezas sobre la circulación del virus, volvemos a fase 1", sostuvo el mandatario jujeño durante el informe del Comité Operativo de Emergencias en el que se detalló la situación epidemiológica provincial. Jujuy reportó a la fecha 21 casos de coronavirus, de los cuales 11 se registraron en los últimos días, por lo que se busca determinar el origen del contagio de dos efectivos policiales, presentados como "casos aislados". A mediados de esta semana Morales había puesto en fase 1 a la capital provincial, Palpalá, Yala y Perico, y este viernes esa decisión se extendió a toda la provincia.



Morales detalló que en las últimas horas se detectó "un caso aislado" de coronavirus en un comisario de la localidad puneña de Abra Pampa, por lo que se armaron las ramificaciones de contactos en más de cien personas.





"Estamos hablando de cerca de cien contactos estrechos, no sabemos el origen del contagio del efectivo policial", relató Morales.

Según pudo establecerse, el comisario hace diez días "pasó por la ciudad de La Quiaca para participar de un operativo de contrabando de coca y posteriormente trabajó en Abra Pampa y tras cumplir sus tareas se dirigió a la capital jujeña".



En ese marco el mandatario sostuvo que no estamos en condiciones de afirmar que tenemos circulación comunitaria o que no la tenemos". Ante esta situación dispuso volver a fase 1, es decir el aislamiento social total por siete días, y suspendió el programa de apoyo escolar mientras se mantenga este estatus sanitario, por lo que los alumnos y docentes de escuelas rurales deberán regresar a sus hogares.



"A muchas actividades económicas les digo, no presionen tanto, acá hay actividades que estuvieron los tres meses trabajando, en general el nivel de actividad económica ha sido normal", dijo Morales. Más adelante reiteró que "tenemos que volver a fase 1 con más disciplina que la primera etapa" expresó y pidió a los municipios que "se apliquen todos los protocolos de cuarentena para que la gente esté en su casa".



El primer caso de esta jornada fue informado al mediodía luego de los operativos realizados en el barrio Belgrano de la capital jujeña, en donde "una mujer contacto estrecho del caso inicial arrojó un resultado positivo de coronavirus", informaron oficialmente.

El segundo caso fue reportado poco después de las 14, cuando el organismo provincial afirmó, a través de un breve comunicado, que "se realizó un test PCR a un personal policial dando resultado positivo de coronavirus", el cual es caracterizado como el caso aislado durante el informe.

Nuestra prioridad es salvar vidas. Con los nuevos casos no tenemos la certeza científica de una posible circulación comunitaria del virus. Con el fin de velar por la salud del pueblo jujeño, tomamos la decisión de entrar en Fase 1 de la Cuarentena https://t.co/Kca3ev9RON pic.twitter.com/oo57p6cjX4 — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 20, 2020





Para atender la situación, la provincia de Jujuy cuenta con un total de 50 camas de terapia intensiva, la mayoría instaladas en el hospital San Roque de la capital jujeña, además anunciaron que la próxima semana llegarán 25 respiradores artificiales para sumar 75 camas.



La provincia había flexibilizado en los últimos dos meses la actividad física al aire libre, lanzó un programa que permitía la práctica de turismo interno y habilitó la apertura de comercios, bares y restaurantes.



Asimismo, inauguró la semana pasada un programa educativo que preveía el retorno progresivo a las aulas de los alumnos, medida cuestionada por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.