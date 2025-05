Frente al paro nacional de colectivos llevado a cabo este martes por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó unos cambios excepcionales en el estacionamiento para beneficiar a aquellos que se trasladen en sus vehículos particulares.

Ante la medida de fuerza que busca un aumento salarial para los choferes, el Gobierno porteño dispuso que se permite estacionar en las avenidas durante toda la jornada, cuando habitualmente está prohibido hacerlo desde las 7 hasta las 21 horas. Además, no se cobrará estacionamiento medido durante todo el día.

El Gobierno repudió el "paro extorsivo" de colectivos y acusó a la UTA de "tomar de rehenes a los pasajeros"

No obstante, desde la administración de la Ciudad aclararon que no se modificará la norma que "prohíbe el estacionamiento durante las 24 horas" en determinados sectores.

La medida de fuerza llevada adelante por el sindicato fue confirmada durante la tarde de este lunes, luego de que fracasaron las negociaciones entre las cámaras del sector y el Gobierno, desde donde acusaron a la entidad gremial de "tomar de rehenes a los pasajeros" y lo calificaron como un "paro extorsivo".

Desde la UTA reclaman un aumento de sueldo para los choferes y durante las tratativas no se movieron de su postura de elevar el piso salarial a $1.700.00 desde los $1.200.000 en los que se encuentra actualmente.

Por su parte, las empresas se pusieron firmes en ofrecer una mejora escalonada de 6% junto al pago de tres sumas fijas no remunerativas, alineado con el 1% y 2% de límite de aumento que el Gobierno pretende generalizar al conjunto de las paritarias.

Como consecuencia de no haberse generado un acuerdo entre las partes, y no disponer de un nuevo período de conciliación obligatoria en el conflicto, la conducción de la UTA ratificó la medida de fuerza que hace que más de 300 líneas de colectivos de corta y media distancia no funcionen durante todo el día en AMBA y el interior del país.

En este contexto, trenes y subtes funcionan con normalidad, lo que abarca las líneas A, B, C, D, E y H del Subte, el Premetro y las líneas de ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y Urquiza. A su vez, estarán funcionando los servicios de taxis y remises.

Qué líneas de colectivos no funcionan este martes 6 de mayo

Durante toda la jornada no prestarán servicio las líneas 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

No obstante, algunas líneas no adhirieron al paro y trabajarán con normalidad, según indicó el titular del gremio de la UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina), Miguel Bustinduy, indicando que se trata de un sector disidente de la conducción de la UTA.

Las líneas que sí funcionarán este martes en el AMBA son la 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y las 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570 y 740 en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, desde Metropol en CABA funcionarán las líneas 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194 y 195; y en provincia de Buenos Aires las 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392 y 448.

De todas formas, no se descartan interrupciones intermitentes en el servicio, dado que la adhesión podría variar según las decisiones adoptadas por los conductores.

AS./LT.