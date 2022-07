Persecución a los tiros terminó en un choque en Panamericana: murieron tres personas

Un auto ocupado por cuatro personas esquivó un control policial, se dio a la fuga y terminó debajo de un camión en la Autopista Panamericana. Tres de los ocupantes fallecieron en el acto, mientras que el restante se encuentra gravemente herido.

El hecho sucedió cerca de las 4.30 de la madrugada, cuando un Volkswagen Vento azul decidió desobedecer un control de efectivos policiales que se encontraba en la zona de El Talar.

En varias de las imágenes que comenzaron a circular se observa de que manera el conductor del vehículo escapa de un numerosos grupo de móviles policiales que intentan cerrarle el paso.

Pero la tragedia se presentó en la autopista cuando la policía comenzó a tirotear el auto, el conductor perdió el control del volante y se incrustó en la parte trasera de un camión ubicado al costado.

El choque terminó con la vida de tres personas y una quedó gravemente herida. Hasta allí llegó personal de bomberos y también médicos. La versión policial indica que se trataría de un auto con patente "melliza", razón que explicaría la persecución y posterior balacera de los efectivos.

"Estaba durmiendo y me despertó el golpe, me sacó de la cama. Bajé el vidrio y ví el auto metido ahí abajo. Eran las cuatro y veinte de la mañana. Me dijeron que me baje que podría incendiarse el camión", dijo el chofer del camión que se encontraba estacionado en Panamericana.

"Solo atiné a agarrar la campera porque hacía mucho frío, pero no pude ni cortale la corriente al camión porque no pude subir más", recordó. "Manejaba un hombre y del lado del acompañante iba una chica", agregó Armando. Para el chófer, no hubo disparos al vehículo, aunque esa constatación se la manifestaron los policías.

La madre de la supuesta acompañante se presentó en el lugar del hecho.

Noticia en desarrollo...