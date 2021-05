Pese a estar vacunado, el gobernador Gustavo Bordet contrajo Covid-19 por segunda vez

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó este miércoles 26 de mayo que volvió a dar positivo de coronavirus por segunda vez pese a estar vacunado con las dos dosis.

"Acaban de confirmarme Covid-19 positivo. Estoy siguiendo las indicaciones médicas de permanecer aislado en el Hospital de la Baxada mientras me realizan estudios de rutina y monitoreo clínico", informó el mandatario provincial en su cuenta de Twitter.

Acaban de confirmarme Covid-19 positivo. Estoy siguiendo las indicaciones médicas de permanecer aislado en el Hospital de la Baxada mientras me realizan estudios de rutina y monitoreo clínico. — Gustavo Bordet (@bordet) May 26, 2021

En esa línea, el gobernador Bordet manifestó: "Me siento bien, con síntomas leves. Muy agradecido con la excelente atención de nuestro personal de salud". Y agregó: "La etapa actual de la pandemia, la aparición de nuevas cepas, hace que tengamos que cuidarnos mucho más. Nadie está exento de contagiarse. Les vuelvo a pedir a todas y a todos que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes".

El mandatario provincial había recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V​ contra el Covid-19 el 22 de enero pasado. En ese momento, comentó: "La vacuna es muy necesaria".

El 1 de septiembre del 2020 había anunciado que tenía coronavirus por primera vez. En ese momento, había estado con el presidente Alberto Fernández en un acto en Santa Fe. Casi nueve mese después y pese a estar vacunado, Bordet volvió a contraer Covid-19.

"Es una responsabilidad el hecho de vacunar. La vacuna es muy necesaria y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso no lo he tenido, y es muy necesario poder llegar con la campaña de vacunación al mayor universo posible en la provincia, pero no es suficiente”, agregó al recibir la segunda dosis.

En ese marco, insistió: “La única forma que tenemos de evitar contagios es teniendo distanciamiento social, no yendo a reuniones sociales ni aglomeramientos de personas, manteniendo conductas que protejan, como el uso de tapabocas y alcohol en gel”.

