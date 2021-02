Piden agravar la pena de Julio de Vido por la Tragedia de Once

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se le agrave la condena al exministro de Planificación Federal Julio de Vido por la tragedia ferroviaria de Once, que causó la muerte de 51 personas en febrero de 2012. El ex funcionario de la gestión kirchnerista está condenado a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta, por el desvío de los fondos estatales que iban dirigidos a la concesionaria TBA.

Sin embargo, Pleé reclama que se acuse a De Vido por estrago culposo, un delito contra la seguridad pública que en el Código Penal "se concreta cuando una persona por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos". A su vez, el artículo 189 del citado código carga la culpa sobre el hecho en sí o la omisión del mismo que "pone en peligro de muerte a alguna persona o le causa la muerte". La pena para este tipo de acusación es de 1 a 5 años.

Por su parte, la defensa del ex funcionario nacional pidió la absolución de todos los cargos por los que se lo acusa. El pasado 22 de diciembre, la Cámara de Casación confirmó la condena a De Vido por administración fraudulenta en perjuicio del estado, lo cuál motivo la apelación por parte de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, representantes legales del condenado. En este caso, la idea de apelar el fallo es que Casación las acepte para que los planteos en favor de De Vido sean revisados por la Corte Suprema, quien tendrá en ese caso la palabra definitiva.

Hasta hoy, la condena era ejecutable una vez que la Cámara de Casación rechazara ese recurso extraordinario para llegar a la Corte más allá de que quedaba la interposición de la queja que no suspende ejecución de la pena. Sin embargo, con las recientes modificaciones del Código Procesal Penal que fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, la condena recién será ejecutable una vez que el máximo tribunal confirme la misma, lo cual supone que De Vido no podría ir preso.

En caso de ser rechazadas las apelaciones, el panorama para el ex Ministro de Planificación Federal quedaría acotado a ir a la cárcel o discutir una prisión domiciliaria, un planteo que la defensa viene haciendo por el estado de salud y los 71 años de De Vido.

El propio fiscal Pleé había solicitado el 27 de octubre que se agrave la pena de De Vido a 9 años de prisión bajo la tipificación de estrago culposo, cuestión que no fue considerada por los jueves de la Sala III Liliana Catuci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci. De esta manera, el acusador renueva su pedido para que se juzgue al ex Ministro con una acusación más contundente.

La condena por la Tragedia de Once

El ex funcionario fue condenado en el segundo juicio que se llevó a cabo por la Tragedia de Once, en octubre de 2018, y fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez. Dicha condena fue "por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", donde además se lo inhabilitó de por vida al ejercicio de cargos públicos. En ese marco, también se lo absolvió por el cargo de estrago culposo, la acusación que volvió a retomar el fiscal Pleé.

En tanto, en el primer juicio por la Tragedia de Once que culminó en 2015, fueron condenados los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Antonio Córdoba, además de otras 24 personas. El accidente ocurrió en el año 2012 y dejó un saldo de 51 muertos y 789 pasajeros heridos al colisionar un tren de la línea Sarmiento con los paragolpes de contención en la estación de Once.

