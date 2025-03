El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó las estaciones de subte que estarán inhabilitadas debido a obras de refacción. Tras meses de reformas, la estación de subte Palermo de la línea D volvió a habilitarse para los usuarios.

El objetivo de las obras en las estaciones es mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios. Algunas paradas de la línea A y B se encuentran cerradas para el uso diario.

Buenos Aires: el subte es clave para una ciudad sostenible

¿Cuáles son las estaciones de subte que no funcionan?

A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó: “En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, Lima (Línea A) y Pueyrredón (Línea B) continúan cerradas por obras, y avanzan los trabajos en Plaza Italia y Tribunales (Línea D)”. Por otro lado, informaron que empezarán a arreglar las siguientes estaciones de subte:

Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B)

Agüero (Línea D)

Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A)

Además, el Premetro volverá a funcionar luego de las reformas realizadas en el parador Fernández de la Cruz, y continuarán en Larrazabal, Nicolás Descalzi y Gabino Ezeiza.

Reapertura de la estación Palermo de la Línea, D: cambios y mejoras

El Gobierno de la Ciudad detalló que las reformas en la estación Palermo incluyeron la renovación de accesos, escaleras (tanto mecánicas como pedestres), vestíbulos y andenes. También se mejoró la circulación y se incrementó la iluminación. Entre las mejoras realizadas se destacan:

Trabajos de pintura y reparación de pisos.

Instalación de luces LED.

Actualización de la señalización, incluyendo señalización en braille en pasamanos y pórticos.

Incorporación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La estaciòn Palermo volvió a funcionar tras las obras de refacción.

¿Cuánto sale viajar en subte en marzo del 2025?

El boleto del subte pasó de $757 a $832 para aquellos usuarios que utilicen la tarjeta SUBE registrada y tengan entre 1 y 20 viajes todo el mes. En cambio, para quienes no hayan registrado el plástico, el precio subirá a $1322.

Luego, para las personas que hagan entre 21 y 30 viajes durante el mes, el costo del boleto es de $665,6 con SUBE registrada ($1058,3 si no tiene registración). Después, si hacen entre 31 a 40 viajes, $582,4 con SUBE registrada ($926,02 si no tiene registración); 41 viajes o más, $291,2 con SUBE registrada ($793,73 si no tiene registración).

Por su parte, el premetro cuesta $291,20 con la tarjeta SUBE registrada, a diferencia de los usuarios que no hayan registrado la tarjeta, para quienes tiene un valor de $463,11.

