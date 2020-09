"Rebelión" en la plaza: los chicos saltaron una reja para usar los juegos

Noticias Relacionadas El Día de la Primavera llega con operativos para evitar desbordes

Pese a las restricciones por la pandemia, este miércoles 23 de septiembre se observaron imágenes de grupos de chicos que entraron al parque de juegos de una plaza porteña y jugaban sin distanciamiento social.

Las imágenes del momento fueron transmitidos por TN y generaron preocupación por la situación epidemiológica. Según se informó, los niños, con ayuda de sus padres, saltaron una reja e ingresaron al parque de juegos, que se encuentra cerrado por la pandemia.

El hecho se produjo en la Plaza Monseñor Miguel de Andrea que se ubica en las calles Jean Jaures y avenida Córdoba al 2800, en Barrio Norte, donde se observaba a los chicos jugar en la calesita, hamacas, toboganes y en el arenero, sin distanciamiento social. Según informaron en TN, los padres estaban presentes dialogando relajados, con barbijo.

Rosario ya tiene plazas y parques con círculos anti coronavirus

En diálogo con el medio mencionado, una madre de una de las niñas se refirió a esta "rebelión" de los chicos: "Me tomó por sorpresa cuando llegamos a la plaza mi hija de cuatro años me dijo 'mirá mamá abrieron los juegos'. Cuando intento entrar, la puerta estaba trabado, ahí me doy cuenta que los niños saltaron la valla, tomaron lo que les pertenece y que vienen aguantando las ganas de entrar y subirse a los juegos".

"En el caso de mi hija y otros niños los tiene tristes, mi hija lloraba y decía no me puedo subir a una hamaca. Hoy los chicos dijeron basta", expresó.

Luego, llegó un encargado para desalojar esta concentración de niños pidiéndole a los padres que los saquen del parque de juegos: "Me comunicaron que se había desbordado. Ya les pedimos a los chicos que salgan del parque de juegos. Es una situación que está pasando casi todos los días. Ya los chicos están casi todos afuera. Los parques de juego todavía no están habilitados. Estaba cerrado, pero treparon por la reja. Eran alrededor de 10 o 15 chicos, les pedimos a los padres que los sacaran".

EuDr/MC