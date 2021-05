Rechazaron el pedido de libertad condicional para Luis D’Elía

El dirigente piquetero Luis D´Elía, seguirá por estos días con prisión domiciliaria por disposición del Tribunal Oral Federal número 6, que rechazó su pedido de libertad condicional en la causa por la toma de la comisaría 24, ocurrida en 2004.

En su decisión, el tribunal consideró que D´Elía "no ha alcanzado el requisito temporal exigido" para la libertad condicional, pese a que fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, y está detenido desde el 24 de febrero de 2019.

En un fallo unipersonal, la jueza Sabrina Namer resolvió no computar los 108 días de detención los estuvo privado de su libertad en el marco de otra causa, el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

D'Elía cuestionó a Kicillof: "El kirchnerismo no puede hablar de intrusos ilegales"

La defensa de D´Elía, a cargo del abogado Daniel Albor, había pedido la libertad condicional por un cómputo de pena que contaba que "llevaba privado de la libertad 24 meses y 22 días, a los que debía sumarse los 108 días que estuvo detenido preventivamente" en la causa por el Memorándum con Irán.

Desde el Tribunal, en tanto, dijeron que para poder contabilizar el lapso pretendido como cumplimiento de la pena impuesta “no corresponde la unificación de las sentencias en las que el imputado finalmente resultó absuelto o sobreseído", citando jurisprudencia.

"La solicitud de la defensa no tendrá acogida favorable, por no haber alcanzado Luis Ángel D´Elía el requisito temporal exigido. (…) No corresponde contabilizar el tiempo que estuvo detenido en la causa del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8, compartiendo en tal sentido las apreciaciones que realizara el representante del Ministerio Público Fiscal", manifiesta el escrito.

Cristina Kirchner contra la Corte: "Los golpes contra las instituciones ya no son como antaño"

Al día de hoy, el dirigente peronista se encuentra con prisión domiciliaria por motivos de salud en la causa de la toma de la comisaría del barrio porteño de La Boca.

Pese a que los informes penitenciarios y psicológicos recomiendan la libertad condicional, el fallo decidió negarla. "No obstante que los informes encomendados a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y al Equipo Interdisciplinario exponen lo que consideran un buen pronóstico de reinserción social, la libertad condicional no será concedida", dice el escrito.

En la Causa Memorándum, D´Elía fue juzgado y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió hoy la nulidad del expediente.

De jueces a dedo, arbitrariedades y fallos escritos en la Quinta de Olivos. pic.twitter.com/QQAcrYW8zJ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 4, 2021

En la publicación, la líder del Frente de Todos apuntó a los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por sus reuniones con el presidente Mauricio Macri.

"De jueces a dedo, arbitrariedades y fallos escritos en la Quinta de Olivos", escribió Cristina Kirchner en su mensaje difundido en la mañana de este martes 4 de mayo, acompañado de la presentación judicial de sus abogados con el pedido de nulidad.

Con la voz del actor Pablo Echarri, el video de casi seis minutos cuestiona además "la escandalosa complicidad de las más altas jerarquías del Poder Judicial con Mauricio Macri para perpetrar su plan de persecución político-judicial a dirigentes opositores".

ag / ds