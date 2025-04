La Corte Suprema de la Justicia rechazó el recurso que buscaba impugnar la condena de Lotocki

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de Aníbal Lotocki, luego de que su defensa presentara un recurso para impugnar la condena de ocho años de prisión en su contra. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federal absolvió a Lotocki por el delito de estafa y lo condenó a la pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina, como autor del delito de lesiones graves reiteradas (cuatro hechos) en concurso real.

La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal resolvió, por un lado, convalidar la condena por las lesiones y, por el otro, condenar a Lotocki por el delito de estafa, por lo que elevó la pena a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer la medicina.

Contra esta decisión, la defensa particular de Lotocki interpuso un recurso extraordinario con el fin de buscar que la decisión sea revisada ante el máximo tribunal. Dicho recurso fue declarado inadmisible, lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte. El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo porque no se dirigió contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Los miembros de la Corte Suprema de la Justicia

El prontuario de Lotocki

Recordemos que Anibal Lotocki era el cirujano de las famosas, hasta que hace una década comenzaron a denunciarlo por mala praxis. Así, las acusaciones llegaron a la Justicia y fue condenado, en un principio, a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

Las quejas vinieron por parte de Silvina Luna, Stefania Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Sin embargo, el caso por el cual se viralizó y llegó a la justicia fue por la cirugía de glúteos de Silvina Luna de 2011. La actriz fue admitida en el Hospital Italiano por “cólicos renales” tras la implantación de un químico tóxico durante la operación realizada por el cirujano. Así, el parte médico arrojó “insuficiencia renal”, “hipercalcemia” y “litiasis ureteral”.

Finalmente, Silvina Luna murió en 2023 mientras aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante dos meses y medio.

A Sosa la operaron en 2008, cuando se le inyectó un relleno no identificado que contenía una sustancia tóxica, llamada PMMA. La modelo sufrió cuatro tumoraciones en glúteos. Caso parecidos fueron los de Xipolitakis y Trenzas, a quienes les aplicaron PMMA, lo que provocó lesiones en el cuerpo y en la salud de ambas mujeres.

Rodolfo Cristian Zarate murió en abril de 2021. Se había sometido a una cirugía en la que intervino el médico denunciado. En este caso, no tuvo en cuenta antecedentes clínicos como tabaquismo, diabetes y coronavirus.

Lotocki siempre negó las acusaciones en su contra

En sus primeras declaraciones, luego de cuatro meses de su detención en 2023, Lotocki mantuvo firme su postura: "No estaba en mis planes estar acá, no me parece justo. Una prisión preventiva, no debería estar acá".

Hizo hincapié en que no debería estar preso ni mantener una condena y que tendrían que “evaluar si soy inocente”. "Es momento de hablar. Nunca he hablado, o hablé muy poco. No supe hacerme escuchar y ese fue un gran defecto. Dejé que se hablara mucho. Es momento de hacer lo que no había hecho hasta ahora”, advirtió el detenido.

Anibal Lotocki y Silvina Luna

Su abogado afirmó que el cirujano compró el producto en el laboratorio Allanmar y que nunca supo que el metacrilato no estaba autorizado. "Hicimos un análisis del producto y descubrimos que está alterado, que no tiene lo que dice el fabricante. Hicimos una denuncia al fabricante, si acá hay un responsable, no soy yo”, se defendió.

"Hay un Estado que tenía que controlar y no lo controló. Un fabricante que dijo que hizo un producto y lo hizo de otra manera. Esto pudo haber tenido consecuencias”, conjeturó el médico entrevistado por El Trece. “Si bien hay una nueva revisión del tribunal de tasación, me duplicaron la condena a 8 años, a mí me sumaron un delito por el que estaba absuelto”, concluyó el denunciado por mala praxis.

Lo cierto es que Lotocki se encuentra detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N° de Ezeiza desde 2021 tras la muerte del paciente Christian Zarate. Así, la Corte este jueves desistió de los recursos que buscaban impugnar la nueva condena.

