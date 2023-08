Una por una, todas las denuncias contra Aníbal Lotocki, el cirujano de las celebridades

La muerte de Silvina Luna años después de los reiterados problemas de salud que padeció tras una intervención quirúrgica del médico Aníbal Lotocki generó conmoción. La modelo y actriz no era la única que había denunciado por mala praxis al cirujano, y hay al menos -- personas que expresaron públicamente las graves consecuencias que sufrieron tras someterse a esos procedimientos bajo su supervisión.

En febrero de 2022, Aníbal Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 y en julio de este año ese fallo quedó firme en la Cámara de Casación.

Esa condena fue a raíz de una denuncia que presentaron Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa, representadas por el abogado Fernando Burlando.

Romina Vega. La primera víctima fatal por los procedimientos de Anibal Lotocki fue Romina Vega, una joven de 21 años oriunda de Posadas, en la provincia de Misiones. Vega se sometió a una intervención de liposucción en brazos y abdomen, además de una inyección de grasa en los glúteos, en una clínica de su provincia.

En esa oportunidad, Lotocki fue solo suspendido por operar en una clínica no habilitada. Nueve meses después del fallecimiento de la joven, determinaron que el médico no tenía mayor responsabilidad que la de un ‘homicidio culposo’, y fue sobreseído por falta de mérito, pagando una fianza de 50 mil pesos.

Mariano Caprarola. El productor de moda y conductor de televisión Mariano Caprarola falleció el pasado 17 de agosto como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, derivada de una cirugía que le había practicado el médico Aníbal Lotocki.

Caprarola, de 49 años, quien co-conducía el programa La jaula de la moda, sufrió un shock hemorrágico que desencadenó en paro cardiaco. Se descompensó durante una intervención para retirarle unos cálculos renales y los médicos que lo asistieron no pudieron reanimarlo.

“No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”,dijo al referirse a Lotocki tiempo atrás.

El conductor era además amigo tanto de Lotocki como de Silvina Luna, y dijo sentir una decepción muy grande por lo que le hizo: “No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”.

Cristián Zárate. Cristián Adolfo Zárate, de 50 años y padre de dos adolescentes, falleció en abril de 2021 luego de una dermolipectomía. Según se conoció, habría sufrido un sangrado interno por la extracción de una hernia abdominal que le realizó Lotocki durante el procedimiento.

El hombre fue atendido por el médico en el centro de estética Cemeco ubicado en Caballito, donde quedó internado bajo observación por haber perdido mucha sangre. Horas más tarde, fue sedado, intubado y sufrió un paro cardíaco.

Pamela Sosa. La modelo y vedette, quien fue pareja de Aníbal Lotocki durante ocho años hasta el año 2014, lo denunció en 2015. Dijo que las prácticas a las que se sometió bajo su supervisión generaron diabetes y granulomas.

“¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, dijo en julio pasado al cruzarse con el médico mientras él daba un reportaje.

Virginia Gallardo. En 2008, la vedette y conductora Virginia Gallardo se realizó un proceso estético de levantamiento de glúteos que, según contó, hoy le genera dolores crónicos, debido al "cemento" que le inyectó Aníbal Loctoki: "Si quisiera sacármelo me tienen que abrir de lado a lado y rebanar el músculo. En mi caso no migró. Yo hago actividad y con el músculo género elasticidad y me genera 100 veces más dolor. Cuanto más entreno, más duele”.

En ese sentido, contó que sufría algo muy similar a lo que le pasaba a Mariano Caprarola: “Yo sufro lo mismo que sufría Mariano. Lo hablamos muchas veces, son dolores permanentes".

Gabriela Trenchi. La mujer, empresaria textil, fue de las primeras en denunciar años atrás los graves efectos que comenzó a sufrir en su salud luego de que el médico le inyectara metacrilato.

Los problemas, dijo, empezaron apenas finalizó la intervención y denunció que no la asistió: “Él no me dio el alta, me lo dio una enfermera a las dos horas de haberme operado, descompuesta”. “Lo llamé miles de veces porque vomitaba, me descompensaba, me tenía que poner pañales de todo el drenaje y la sangre que me salía y me decía que tome esto y lo otro”, contó.

Aseguró que Lotocki no volvió a atenderla pese a esas complicaciones: “El material hizo una ebullición en mi cuerpo y quedé descompensada en terapia intermedia”.

Días atrás, ingresó al hospital Italiano nuevamente por malestares: “Gabriela está muy angustiada por la situación que estuvo viviendo durante todo este tiempo y por las últimas noticias. Ella está angustiada, estresada y se le sumó un tema físico por la cuestión de tomar durante tantos años medicaciones para paliar los dolores de los granulomas que le generó el metacrilato”, explicó su abogada.

Fran Mariano. El exparticipante de "Cuestión de Peso" contó que se sometió a más de 20 cirugías que le realizó Aníbal Lotocki.

Debido a estas intervenciones –muchas de ellas, dijo, no fueron lo que él le había pedido– el mediático contó que sufre problemas en la vista, parálisis facial y consecuencias corporales. “A mí me hizo todo. Me rellenó los pómulos. Todo lo hizo de forma impúdica, probó conmigo”.

Estefanía Xipolitakis. “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, contó la joven tiempo atrás al referirse a la salud de Silvina Luna, antes de su fallecimiento.

La hermana de Vicky Xipolitakis no dio detalles de sus problemas de salud, pero en sus declaraciones remarcó que tiene temor por lo que pueda ocurrirle.

