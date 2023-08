Murió Silvina Luna a los 43 años tras una larga internación

La actriz y modelo Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto tras una larga internación en el Hospital Italiano. La noticia fue confirmada por Fernando Burlando, su abogado. Tenía 43 años.

La muerte se confirmó en medio de una jornada en la que había trascendido que su estado de salud había empeorado.

La muerte de la modelo y actríz conmociona por estas horas a la Argentina. Había ingresado a esa clínica del barrio de Almagro con un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda, a causa de la aplicación de un tóxico en su cuerpo a partir de un tratamiento estético practicado años atrás por el médico Aníbal Lotocki.

Burlando confirmó la muerte de la actriz al programa Intrusos, en medio de un fuerte hermetismo de la familia. Inmediatamente, se multiplicaron las expresiones de tristeza, despedida y los pedidos de justicia por el fallecimiento de la actriz.

"Siempre te amamos, siempre vamos a amarte, vivimos por los mismos caminos... siempre juntos en mi corazón porque elegimos ser familia", escribió en Instagram su amigo, el actor Gustavo Conti.

Antes de que se agrave su estado de salud, la modelo había participado del reality El Hotel de Los Famosos de Canal 13. "Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Intento estar bien pero son muchas cosas las que me están pasando y las transito como puedo", había dicho en su última entrevista en LAM, con Ángel de Brito (América).

Tras la confirmación de su fallecimiento, la Asociación Argentina de Actores publicó un mensaje de despedida. "Con profunda tristeza despedimos a nuestra afiliada Silvina Luna. Durante 25 años llevó adelante una activa labor como actriz, modelo y conductora. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de gran dolor", dice la publicación en redes.

"Hay momentos de aceptación y hay momentos en los que me despierto y digo 'estoy viviendo una pesadilla'". , decía la modelo en su última entrevista en televisión.

Lotocki, en la mira

La muerte de Silvina Luna pone sobre la mesa la situación judicial de Aníbal Lotocki, sobre el que pesan un cúmulo de denuncias por mala praxis. El mes pasado, el fiscal Sandro Abraldes, de la Fiscalía 29 de CABA, expresó ante la Justicia que corresponde ordenar la "inhabilitación provisoria" para el ejercicio de la medicina y el "comercio en el ámbito estético y cosmético" del cirujano.

Lotocki había sido condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a sus pacientes Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

Mala praxis, el caso Silvina Luna

La Justicia determinó que Lotocki causó lesiones en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de poli metil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

"Hay una causa penal, él está procesado e inhibido. El producto que coloca él está prohibido y eso me afectó muchas cosas, me arruinó la vida. Esto fue en el 2010, me detectaron el problema en el 2013 y desde ahí tengo que tomar remedios e ir al médico todas las semanas", decía Luna sobre Lotocki en una entrevista con Mirtha Legrand.