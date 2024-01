"No soy un preso vip": Aníbal Lotocki habló desde la cárcel de Ezeiza y ratificó su inocencia

A casi cuatro meses de la detención de Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate ocurrida en 2021, el cirujano habló por primera vez desde el penal de Ezeiza donde aseguró que no es un preso VIP, ratificó su inocencia y reveló pistas sobre el giro radical que podría dar la causa que dispuso su procesamiento por "homicidio simple por dolo eventual".

Desde su pabellón, Lotocki dialogó con el periodista Matías Vázquez del programa Socios del Espectáculo. Durante la entrevista telefónica, el médico detenido ahondó en detalles sobre su vida en el penal y su estado procesal: "No estaba en mis planes estar acá, no me parece justo. Una prisión preventiva... no fui enjuiciado, no tengo condena, no debería estar acá".

"El juicio de Zárate se hará en uno o dos años más. Este tiempo perdido, no lo recupero más. Pero bueno, dicen que hubo riesgo procesal porque me mudé de casa. Entiendo que eso se podrá revertir en los próximos meses", continuó.

Otra de las cuestiones en las que hizo hincapié es que no debería estar preso sin condena: "Es algo que tendrá que ver la Justicia, tiene que evaluar si soy inocente, yo digo que no tiene sentido estar acá".

El cirujano también contó cómo pasa sus días en prisión: "No soy un preso VIP, sino que estoy en un pabellón de buena conducta. Acá, donde estoy yo, están los presos más amigables pero no hay privilegios".

"La comida viene para todos igual, la puerta se cierra a la misma hora y todos tenemos visitas los mismos días", detalló.

Ante su "queja" por estar en un pabellón común, resaltó los graves problemas que hay: "Estamos en un sector donde hace mucho calor, las celdas son muy pequeñas y pedí un ventilador porque tengo un problema de transpiración excesiva por el cual hago un tratamiento dos veces al año".

"No me lo dieron. Tuve que hacer un pedido al juez y también me lo negó, es decir, no tengo ningún privilegio", sostuvo.

Por otra parte, expresó cómo se siente a casi cuatro meses de su detención: "No sé cuántos días llevo, estoy bien, ahora haciendo gimnasia. No hay mucho para hacer acá. Hay un salón de usos múltiples donde todos desayunan y después pasan el día".

"Lo mío es mucha lectura, mucho estudio porque no me gusta jugar a las cartas ni a los juegos de mesa", concluyó.

El cirujano reveló asimismo que aprovechó este intervalo de cuatro meses para escribir un libro que se encuentra en etapa de revisión y próximo a publicarse.

"Es momento de hablar. Nunca he hablado, o hablé muy poco. No supe hacerme escuchar y ese fue un gran defecto. Dejé que se hablara mucho. Es momento de hacer lo que no había hecho hasta ahora”, advirtió el detenido.

Posibles cambios en la causa abierta contra Aníbal Lotocki

Días previos a que se diera a conocer esta charla en el programa de El Trece, trascendió que el nuevo abogado, Claudio Lifschitz, presentó en Comodoro Py una denuncia en la que asegura que el cirujano detenido fue engañado por el laboratorio que le vendió el metacrilato, el producto suministrado a varias de sus pacientes.

Lo que señala en la denuncia es que él compró el producto en el laboratorio Allanmar y que nunca supo que estaba fuera de norma o no autorizado.

Yo usaba un producto permitido por la ANMAT y los fabricantes. No veo en ese punto que haya hecho nada grave, nada malo. Me condenan por un efecto colateral del producto”, se justificó Lotocki y a continuación abordó las últimas novedades de la investigación que podrían dar un giro en la causa que dispuso su detención.

"Hicimos un análisis del producto y descubrimos que está alterado, que no tiene lo que dice el fabricante. Hicimos una denuncia al fabricante, si acá hay un responsable, no soy yo. Hay un Estado que tenía que controlar y no lo controló. Un fabricante que dijo que hizo un producto y lo hizo de otra manera. Esto pudo haber tenido consecuencias”, conjeturó el médico entrevistado por El Trece.

En ese sentido, Aníbal Lotocki explicó que mantiene la esperanza de que haya "novedades favorables" sobre su situación procesal.

“No veo el panorama tan oscuro como lo ven algunos. El caso de Silvina Luna y todas las denunciantes fui juzgado. Si bien hay una nueva revisión del tribunal de tasación, me duplicaron la condena a 8 años, a mí me sumaron un delito por el que estaba absuelto. Eso fue a una revisión a tasación horizontal y esperamos tener novedades favorables. Lo otro fue a la Corte Suprema. Creo que de ahí podemos sacar un beneficio, no creo que empeore la condena”, graficó el cirujano denunciado por mala praxis.

Lotocki está detenido desde el 18 de octubre pasado por la muerte de Cristian Zárate ocurrida el 15 de abril de 2021 en una clínica no habilitada en el barrio porteño de Caballito donde la víctima había llegado para sacarse un leve exceso de grasa y una hernia abdominal.

En este caso está imputado por el delito de "homicidio simple con dolo eventual" y enfrenta una pena de 8 a 25 años de prisión.

La elevación a juicio oral de este caso se dio a conocer tiempo después de que la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal confirmara la sentencia por el delito de estafa y elevara la pena de 4 a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por "lesiones leves" a cuatro pacientes, entre ellas la de la fallecida modelo Silvina Luna.

