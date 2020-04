Tras la polémica, Ricardo Jaime dio marcha atrás con su domiciliaria

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, levantó la huelga de hambre y desistió del pedido de prisión domiciliaria que llevaba adelante debido a estar dentro de la población de riesgo por la pandemia del coronavirus. De todas maneras, el ex funcionario condenado por corrupción insistió en su "total inocencia" y aseguró que la tragedia de Once fue un "sabotaje contra el gobierno de Cristina Kirchner".

Jaime hizo público esta decisión mediante la cuenta de Twitter que maneja su familia ya que se encuentra en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de ocho años. Su solicitud de prisión domiciliaria ante el Tribunal Oral Federal 2 había sido respaldada primero por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y luego refrendada por el propio presidente Alberto Fernández, lo que generó mucha polémica y críticas de la oposición.

"Voy a sostener y defender mi total inocencia en la tragedia de Once. Agradezco el acompañamiento a la Secretaría de Derechos Humanos y al Gobierno nacional", agradeció Jaime en la cuenta de Twitter el apoyo del oficialismo. Luego, la solicitud del ex secretario de Transporte fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Antes había informado sobre que su abogado se presentó en los tribunales federales con un escrito solicitando dejar "sin efecto el pedido de prisión domiciliaria por razones de salud y por estar en grupo de riesgo". El ex funcionario aseguró que la tragedia de Once fue un "sabotaje contra el gobierno de Cristina Kirchner ordenado por quién o quiénes tuvieron poder de obligar al conductor del tren, Marcos Córdoba, a que lo embistiera al ingresar a la plataforma, ya que como se probó en la causa, los frenos del convoy funcionaban y Marcos Córdoba actuó con total conciencia de lo que estaba haciendo".

En esa línea, difundió por esa vía el escrito que presentó: "Que se desinteresa de proseguir alegando sobre la prisión domiciliaria que tramita en este legajo o en cualquier otro porque no es tarea ni responsabilidad suya decidir cómo el Estado debe tutelar su derecho a la salud y a la vida".

"Que persistirá para que se abra la Queja presentada por su defensa ante la CSJN para que el Alto Tribunal revise la sentencia y oportunamente lo absuelva en esta causa conocida como “la tragedia de Once”, habida cuenta que fue un sabotaje contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ordenado por quién o quiénes tuvieron poder de obligar al conductor del tren, Marcos Córdoba, a que lo embistiera al ingresar a la plataforma, ya que como se probó en la causa, los frenos del convoy funcionaban y Marcos Córdoba actuó con total conciencia de lo que estaba haciendo", siguió.

Asimismo, continuó: * Que se levante la prisión preventiva que le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal 6 para obstruirle el acceso al régimen de progresividad previsto por la Ley 24660 para las penas de privación de libertad de cumplimiento efectivo.

*Que nunca renunciará a su derecho a obtener una sentencia justa que valore las pruebas de los hechos del sabotaje tal como son. Pues la mentira no es comprobable. Pero la verdad tiene su forma de prueba. Son hechos probados que Marcos Córdoba chocó el tren con intencionalidad y cumpliendo órdenes. Que a Jaime se lo involucró en la causa por quienes dieron esas órdenes y causaron la mayor tragedia en la historia de los ferrocarriles argentinos”, concluyó.

