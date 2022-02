Ricardo Lorenzetti: “La Corte no va a ceder a ninguna presión"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la marcha que se llevó adelante contra el tribunal supremo la semana pasada exigiendo la renuncia de sus integrantes y manifestó que tanto él como Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz "no cederán" ante las presiones externas. También habló sobre el lawfare: "Yo he dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política", expresó.

En declaraciones radiales, el juez también se refirió a los cambios en la justicia que viene pidiendo el presidente Alberto Fernández y reconoció que deben realizarse modificaciones, pero que muchos actores los exigen por por "intereses personales".

"La función de la Corte Suprema es resolver problemas concretos de las personas en nuestro país. La principal preocupación es la seguridad, los jubilados que no tienen adecuadamente su ingreso, los trabajadores. Desde que entré a la Corte Suprema hemos tenido muchas marchas, y quiero dejar bien en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión. Las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar, pero nunca han tenido influencia en las decisiones de la Corte Suprema”, aclaró Lorenzetti.

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, manifestó que la Corte "debe ser independiente", "aplicar la Constitución" y "ser serenos".

“Hemos vivido esto cuando ocurrió lo del doctor Fayt, y no se puede generalizar", comenzó diciendo ante la consulta sobre cambios en el funcionamiento de la justicia. "A algunas personas las conozco hace muchos años, tienen propuestas legítimas para reformar el Poder Judicial. Es legítimo, obviamente hay que hacer reformas. Otros participan por intereses personales, que uno los entiende pero no se puede aceptar que una persona que tiene un procesamiento, causa judicial, o ha cometido un delito, pida que el juez que lo investiga renuncie”, criticó.

Qué dijo Ricardo Lorenzetti sobre el lawfare

Consultado sobre las acusaciones que desde hace años viene manifestando el kirchnerismo sobre la connivencia entre sectores políticos, mediáticos y judiciales que buscaban perseguirlos y apresarlos, Lorenzetti utilizó el ejemplo de Lula Da Silva en Brasil y cuestionó esa caracterización.

“Yo tengo una relación estrecha académica con la Corte brasileña. Y en el caso de Lula, el juez que resolvió tanto la acusación inicial por el Lava Jato y luego una nulidad presentada por los abogados y en ningún momento hablaron de lawfare; ni Lula ni el juez”, dijo el juez. Dentro de las acusaciones de lawfare, también se especifica que a las persecuciones a dirigentes populares en Argentina se sumaron las de otros dirigentes de la región como el referente del Partido de los Trabajadores (PT).

“Yo respeto la opinión, pero para mí el lawfare no existe. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte hemos tenido siempre la misma conducta. Yo he dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política. Las mismas decisiones que tomamos ahora las hemos adoptado con los 4 presidentes que hemos tenido", aseveró.

Fotos y videos: así fue la "contramarcha" opositora para defender a la Corte Suprema

En el mismo tono, el ex presidente del Supremo Tribunal dijo que así actúan en el Palacio de Justicia. “Eso es lo que hacemos nosotros, nosotros que tenemos que trabajar en base al derecho; si hay pruebas o no hay pruebas, si hay defensas o no hay defensas, lo demás son opiniones”, agregó.

Cuál es la agenda de la Corte Suprema de Justicia

De acuerdo a la confirmación del Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo tribunal de justicia pautó un calendario sobre las audiencias públicas que se llevarán adelante durante el primer semestre del año.

Dentro de los temas a tratar estarán cannabis medicinal, privacidad en internet, medio ambiente y corredores inmobiliarios.

Respecto al cannabis medicinal, la discusión fue planteada a partir de un pedido presentado tiempo atrás que cuestiona la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder gratis al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales.

Junto a las partes, los ministros interpelarán en torno al artículo 7 de la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, aprobada tiempo atrás en el Congreso. También se analizará el cuestionamiento a la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.

Por otro lado se tratará el "derecho al olvido", una discusión que girará en torno al pedido de bloqueo de información disponible en Internet que "aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado".

En sintonía con uno de los temas de especialidad de Lorenzetti, la Corte Suprema anunció que también se resolverá un pedido a favor de la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción. Ello en un planteo que también incluye la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.