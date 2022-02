María Eugenia Vidal, furiosa por la marcha contra la Corte Suprema: "No jodan más con las instituciones"

La diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, expresó este martes 1 de febrero su repudio por la marcha de organizaciones vinculadas al kirchnerismo contra la Corte Suprema, y al respecto exigió que "no jodan más con las instituciones".

Con un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, la ex gobernadora bonaerense recordó que la Constitución establece la división de poderes, dando a entender que una protesta contra uno de los tres poderes atenta contra la República.

"No jodan más con las instituciones. Artículo 1º.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución", escribió Vidal, e ilustró el texto con una imagen de la carta magna.

Luego, en diálogo con TN, la diputada de Juntos por el Cambio, manifestó: "Me parece un capítulo más de dos años donde todas las actitudes del gobierno han sido para tener un sistema judicial adicto y sometido".

"Propusieron una reforma judicial que no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente sino que se concentra en Comodoro Py, donde están los jueces que tienen las causas de corrupción de los políticos", agregó.

Y completó: "El kirchnerismo tiene una linea política militante dentro de la justicia. Es un capítulo más de avance contra la justicia. Hay que estar atentos porque la intención de doblegar la independencia judicial no va a parar, es un objetivo del gobierno".

Marcha contra la Corte Suprema: el oficialismo reclamó "que se vayan todos los jueces"

Quiénes asistieron a la marcha contra la Corte Suprema

Agrupaciones políticas como Miles, La Corriente Martín Fierro y Peronismo Militante, además de organizaciones de Derechos Humanos y centrales sindicales alineadas al kirchnerismo (CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Corriente Federal de Trabajadores, moyanismo) realizaron este martes una movilización desde el Obelisco a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para protestar por la actual composición de la Corte Suprema.

Numerosas voces opositoras se manifestaron en la última semana en contra de la iniciativa que convocaron el líder del partido kirchnerista Miles, Luis D Elía, y el juez del Tribunal Oral Criminal Juan.

La marcha frente al Palacio de Tribunales. FOTO: Ernesto Pages

Vidal sobre la renuncia de Máximo Kirchner

Cuando la consultaron sobre la fractura en el Frente de Todos, manifestó: "Cuando van a elecciones, están todos juntos. Ni siquiera hacen PASO. La discusión viene al momento de tomar las decisiones difíciles. No discuto la renuncia de Máximo Kirchner, es entrar en una trampa. Lo que demuestra una vez más que el kirchnerismo no sabe gobernar la dificultad".

Y sobre el acuerdo con el FMI, comentó: "Lo primero que tiene que haber es unidad en el oficialismo, es su gobierno, es su acuerdo, como van a pedirle a la oposición que apoye un acuerdo que ellos no validan".

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Qué dijo Vidal sobre el caso "Gestapo"

Primero, criticó el uso de la palabra Gestapo por parte de su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas: "En primer lugar no me parece menor el exabrupto del ministro, es injustificable. Pero un exabrupto no es un delito. Creo que era una reunión con instituciones de cámaras empresarias para acompañarlos en las denuncias contra la extorsión del Pata Medina".

"No somos todos iguales, me pueden investigar lo que quieran. No le armé ninguna causa a nadie. Que investiguen de verdad la corrupción del kirchnerismo", concluyó.

