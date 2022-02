Luis D´Elia: “Los jueces de la Corte Suprema van a renunciar”

El dirigente social Luis D´Elia, horas antes de la marcha en contra de la composición de la Corte Suprema, le dijo a PERFIL que se encuentra “convencido” que los jueces del máximo tribunal renunciarán y evitó involucrar al Gobierno nacional en la protesta.

Desde su visión, “no es un problema del Ejecutivo, es del Poder Judicial. Queremos que hoy, al terminar el acto, la Corte renuncie y se vaya”.

-¿Cuánta gente se espera para esta movilización?

-Muchísima. Es la primera vez, en cuarenta años de marchas, que la gente me ve en un bar y me dice que el 1F estará. Es un dato que nunca tuve. Me parece que va a haber mucha gente por la libre.

✊ Se selló el acuerdo de unidad hacia el acto por la democratización y la independencia de la justicia.#1F #1FMarchamosALaCorte pic.twitter.com/cZ35u6iLho — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) February 1, 2022

-Mencionó en más de una oportunidad que la Justicia actúa de manera corporativa ¿Por qué no sucede lo mismo con el movimiento obrero?

-No quiero opinar sobre otras centrales, es más: quiero agradecer a la Central de Trabajadores Autónomos recibió a Ramos Padilla en su casa y que está como artífice de la convocatoria.

-¿Qué va a pasar después de la convocatoria? ¿Cuál es el camino a seguir?

-Creo que no vamos a seguir porque van a renunciar, hoy renuncian. Estoy convencido: si tienen un poquito de vergüenza, tienen que renunciar e irse.

-¿Qué debe hacer el Gobierno?

-Es que este no es un problema del Ejecutivo, es del Poder Judicial. Queremos que hoy, al terminar el acto, la Corte renuncie y se vaya. No me imagino una pelea más larga, es gente que no tiene crédito personal. Queremos que los cortesanos renuncien y se vayan.

-¿Los jueces tendrían que ser elegidos por el voto popular?

-No, pero si los organismos de control: el Consejo de la Magistratura debería ser elegido por el pueblo.

Otras voces a favor de la marcha

El juez Juan Ramos Padilla, uno de los artífices de la convocatoria que comenzará a las 15 en Plaza Lavalle, indicó ante este medio que existen sectores que “pretenden devaluar la marcha diciendo que es K pero no es así porque es una marcha de la gente. Y no importa que el Gobierno no se involucre porque vuelvo a repetir: es de la gente".

Hoy 1f todos en la Plaza Lavalle donde en unidad

Abriré el acto como único orador a las 18 hs, puntualmente , luego finalizará con la lectura la un documento de las organizaciones.Los espero hoy podemos cambiar la historia. Intenten ser puntuales para volver temprano a casa. — Juan Ramos Padilla (@jramospadilla) February 1, 2022

"Es una marcha para todos, desde la izquierda hasta la derecha. Es histórico porque jamás en la historia de nuestro país el pueblo se ha puesto de acuerdo en plantarse ante el Poder Judicial que nunca sirvió”, destacó.

Bajo la consigna "Democratizar la Justicia", la protesta frente al Palacio de Justicia contará con la asistencia ya anunciada del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; del titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; del co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y del dirigente social Luis D'Elia, entre otros.

FL