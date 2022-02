Cuáles son las organizaciones kirchneristas que van a la marcha del 1F contra la Corte Suprema

Organizaciones políticas, judiciales, sindicales y de derechos humanos afines al kirchnerismo se van a movilizar hasta la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en señal de crítica contra la Corte Suprema de Justicia en el marco de la anunciada marcha del 1F. Este lunes por la noche, el presidente Alberto Fernández criticó a la justicia pero se desentendió del acto. También hubo críticas opositoras y se conoció que el mismo día declararan dos ex funcionarios K en Comodoro Py.

La convocatoria comenzará a partir de las 15 horas en el Obelisco y posteriormente las diferentes columnas se moverán hacia Tribunales, en un acto programado para las 18 horas. Allí van a reclamar contra los ministros del Supremo Tribunal por el "fin del lawfare" y también con el lema "basta de impunidad".

Desde el Obelisco a Plaza Lavalle marcharán la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), encabezada por Luis D'Elia, la CTA autónoma y agrupaciones como Corriente Federal Martín Fierro y Peronismo Militante. También estará Luis María Ramos Padilla, uno de los jueces que impulsó la convocatoria.

Ricardo Peidro, que encabeza la CTA, habló de "terminar con el lawfare" y "democratizar la Justicia", exigiendo las renuncias de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz.

Además del gremio representado por Peidró estará el gremio de Camioneros representando por Pablo Moyano y también el de Canillitas, de Omar Plaini. Desde la CGT hubo silencio sobre la participación, adelantando el faltazo. “No quieren quedar pegados al kirchnerismo duro”, reconocieron en esta nota de PERFIL.

Por parte del ámbito judicial, estarán la agrupación Justicia Legítima y la Asociación Argentina de Juristas, en tanto que se unirán a la protesta organizaciones de derechos humanos como la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Quiénes son los funcionarios y congresistas del gobierno que estarán en el 1F

Dentro de la coalición oficialista hubo manifestaciones disidentes respecto a la movilización contra la Corte Suprema. La que mejor lo expresó fue la vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en su última rueda de prensa. "El gobierno no toma posturas sobre las decisiones de sectores políticos o desde la sociedad", definió. Además, dijo sobre Alberto Fernández que "la postura sobre la Corte Suprema y la tardanza en las decisiones, junto con la falta de justicia, es bien conocida y el Presidente quiere reformar la justicia en ese sentido".

Sin embargo, habrá funcionarios del Frente de Todos en la marcha. Allí estarán el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; y la titular de la agencia Federal de la Inteligencia, Cristina Caamaño.

Además de integrantes del oficialismo en funciones, participarán los diputados nacionales Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Leopoldo Moreau. El congresista Leandro Santoro afirmó su apoyo pero consideró que su asistencia no corresponde por formar parte del Poder Legislativo. Tanto Yasky como Palazzo participarán también como jefes de la CTA de los Trabajadores y Corriente Federal, respectivamente.

La palabra de Alberto Fernández sobre la marcha contra la Corte Suprema

El Presidente brindó una entrevista en C5N este lunes por la noche y si bien criticó el funcionamiento actual de la justicia, se diferenció de la marcha, la misma postura que había adelantado Gabriela Cerruti. "La marcha de mañana es convocada por la ciudadanía. Es una expresión. Así como algunos vienen a la Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo", dijo.

Luego agregó: "Creo que la Justicia no está funcionando bien, y estoy hablando de uno de los poderes de la República, no es que me estoy entrometiendo. Uno mira con preocupación. Lo que muchos compañeros y compañeras tienen que entender es que esto no es un decreto presidencial (sino una reforma legislativa)".

Críticas de la oposición

Calificando la marcha como una "actitud lisa y llanamente golpista", Juntos por el Cambio remarcó el último sábado 29 de enero que la Constitución "establece el modo para remover jueces y ese procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno".

"Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y la Justicia", fue el título del pronunciamiento, cuestionando el apoyo de funcionarios nacionales a la marcha a Tribunales convocada para el próximo martes. Al respecto, el cambiemismo sostuvo que el respaldo oficial "es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos".

"Ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos", dice el comunicado en otro pasaje.

Cuáles son los dos ex funcionarios kirchneristas que deben declarar en la justicia este martes

Este martes 1 de febrero declararán el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, ex funcionarios kirchneristas que estarán en Comodoro en el juicio por fraude en la Obra pública que tiene en la mira a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y que comenzó en 2019.

En el mismo juicio declarará el presidente Alberto Fernández el próximo 8 de febrero. Al igual que el resto de los testigos tendrá la posibilidad de hacerlo por escrito.

El Presidente deberá decidir si quiere declarar por escrito o de manera presencial. En caso de querer presentarse, puede que la declaración se postergue, en función de viajes oficiales programados que tiene para esa fecha a China y a Rusia.

Además, un día antes están citados el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

En este juicio se investigan las obras adjudicadas entre 2013 y 2015 al empresario Lázaro Báez, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, y ante sospechas de irregularidades.

GI/FL