Rosario: vecinos unidos contra la inseguridad reclaman que el gobierno provincial los escuche

“No podemos acostumbrarnos a balaceras a media cuadra de un colegio o frente a un supermercado, si nos acostumbramos a eso, ¿a qué más nos vamos a acostumbrar en Rosario?”, dice Melisa Herrero, de barrio Agote, de la ciudad santafecina de Rosario.

“Lo que se está viviendo con el tema de la inseguridad es para que despertemos de una buena vez.”, asegura Melisa Herrero, integrante de la Red de Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad, que agrupa a 38 vecinales de la ciudad que vive bajo violencia diaria que suma balaceras y 172 crímenes en lo que va del año.

En la tarde de este miércoles (29 de septiembre) los referentes barriales se reunieron para solicitar de manera urgente un encuentro con el ministro de Seguridad Jorge Lagna: “Estamos cansados de ir a reuniones con subsecretarios y secretarios que nos repiten una y otra vez que no hay recursos. Nos preguntamos dónde están los 6 mil millones de pesos aprobados en la Cámara de Diputados y los 3 mil millones otorgados por la Nación a la provincia de Santa Fe para seguridad. ¿Por qué la ejecución presupuestaria en 20121 fue solo del 7 por ciento? ¿Qué le impide al ministro Lagna dar respuestas a los ciudadanos?”, dice la referente de la Vecinal Laureano Maradona, del castigado barrio Agote.

"En los barrios todavía esperamos la Paz y el Orden que prometió el gobernador Perotti"

Hace dos años, Melisa Herrero comenzó a organizarse con otros vecinos ante la ola de asaltos y arrebatos en las calles de su barrio “muy golpeado por la delincuencia, hubo hechos graves y nos comenzamos a organizar grupos con los vecinos e hicimos algunas movilizaciones. Nos contactamos con otras vecinales y hoy somos 38. Nos une la preocupación por lo que se está viviendo. Barrios periféricos de Rosario viven situaciones terribles. Una mujer nos contó que el marido sacó la mesa del comedor que estaba junto a la ventana por temor a recibir una balacera. El reclamo de las vecinales es genuino, nosotros no preguntamos a quién vota nuestro compañero. Siempre decimos que las balas no van a preguntar a quién votaste”, razona Herrero.

En el año 2013 ante la cantidad de asesinatos por enfrentamientos narcos la ciudad se movilizó bajo la consigna "Rosario Sangra". Herrero recuerda aquella marcha que unió los Tribunales Provinciales con la Plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación.

“Fui a esa marcha, sentí emoción, creí que Rosario se había despertado, pero todo se desvaneció muy rápido. Nosotros hacemos reclamos y seguimientos, estamos organizados. Tenemos reuniones con secretarías y subsecretarías del ministerio de Seguridad y autoridades policiales; pero la verdad es que estamos cansados de reunirnos y nos dicen siempre lo mismo: no hay recursos. Mientras tanto, sabemos que hay dinero. Por eso estamos pidiendo una reunión con el ministro Lagna para que nos diga qué se hizo con los 3 mil millones de pesos que aprobó la cámara de Diputados a la provincia de Santa Fe hace un año. No queremos que nos digan que no hay recursos”.

En tanto, mientras se anuncia la llegada de más fuerzas federales a la ciudad, desde la Red de Vecinales aseguran que “no soluciona nada, son parches. Desde el año 2013 que se hacen grandes operativos, anuncios y desembarcos de fuerzas, pero la solución de fondo nunca llega. Las balaceras disminuyen durante un tiempo, pero después se vuelve a lo mismo. En su momento en los barrios se veían algunas mejoras como el Plan Abre o Nueva Oportunidad, pero en 2019 se dejaron de lado. En los barrios todavía esperamos la Paz y el Orden que prometió el gobernador Perotti”.

Las vecinales que integran los barrios del centro y macrocentro exigen que la presencia fuerte de las fuerzas federales se ejecute en los barrios más vulnerables. “Cuando participamos de reuniones con las autoridades nos dicen que no quieren militarizar la ciudad, y nosotros tampoco queremos eso; queremos que se termine la violencia en los barrios. No hay excusas para que un gobierno no tenga planes para combatir en serio al narcotráfico y la pobreza extrema. No se puede justificar que el dinero que se aprobó para la provincia, justamente para combatir este problema no se haya utilizado”, señaló Herrero.

Mientras los vecinos relatan cómo modifican sus hábitos cotidianos como cambiar de lugar una mesa de comedor que está junto a una ventana por temor a ser alcanzados por una bala o tirarse cuerpo a tierra ante el paso de una moto, Herrero traza una analogía con el libro Casa Tomada de Julio Cortazar: “allí los protagonistas escuchaban voces y van dejando una habitación y después otra, hasta que dejan la casa: los rosarinos estamos haciendo eso con el tema seguridad, vamos perdiendo libertades”.

La referente de Red de Vecinales agregó que en la esquina de las calles Tucumán y Cafferata, a metros de la terminal de Ómnibus hay tres negocios que fueron baleados a plena luz del día. "Los inquilinos de esos tres locales se tuvieron que ir. Son negocios que resistieron a la pandemia, a la crisis económica, pero no resistieron a las extorsiones y el avance de las mafias. Hoy están cerrados por balaceras. No podemos acostumbrarnos a balaceras a las seis de la tarde, a media cuadra de un colegio o frente a un supermercado, si nos acostumbramos a eso, ¿a qué más nos vamos a acostumbrar en Rosario?”

Las vecinales piden a la clase política una convocatoria a una mesa de todos los sectores sociales y políticos para debatir un plan integral de seguridad, “que los gobiernos que se sucedan lo respeten, creemos que es la salida. Los políticos también deben tener amigos y familiares que les reclaman”. La vecinal Laureano Maradona de barrio Agote, que encabeza Herrero, exigieron, a través de una nota de la que firmaron instituciones, negocios y escuelas de la zona, “pedimos presencia policial y personal caminante en los horarios de entrada y salida de las escuelas porque los chicos y adolescentes son víctimas de asaltos permanentes que también dejan secuelas psicológicas”.

Finalmente, Herrero comentó que también se han movilizado con Familiares de Víctimas de la Inseguridad: “Ellos piden justicia y nosotros seguridad, la frase que decimos es ‘pidamos hoy seguridad para que mañana no tengamos que pedir justicia’. Parece que hay gente que reacciona cuando le pasa, vamos resignando libertades, cuando no reclamamos seguridad y después pasa lo peor, ya es tarde. Desde nuestro lugar, como vecinos, nos estamos exponiendo y hacemos lo que podemos, ojalá que sirva para algo”, concluyó.