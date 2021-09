Polémica en Salta: le practicaron un aborto a una joven con seis meses de embarazo

Una médica de la ciudad de Tartagal, Salta, fue denunciada luego de practicarle un aborto a un joven, que transitaba el sexto mes de embarazo. Dicha denuncia se ampara en la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La misma expone en su artículo 4 lo siguiente: "Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 o los 3 meses de gestación". Sin embargo, a la joven se le practicó el aborto a los seis meses (22 semanas) de embarazo, el doble de lo permitido.

El denunciante fue Cristian González, un efectivo de la Policía de la provincia de Salta. Según pudo reconstruir el diario local El Tribuno, la joven se había presentado por su cuenta en el Hospital Juan Domingo Perón y sin que su familia tuvieses conocimiento.

El Hospital Juan Domingo Perón en Tartagal, institución médica donde se practicó el aborto.

Tras hablar de su situación, solicitó la IVE o Interrupción del Embarazo, lo que se concretó el lunes 27 de agosto por la tarde. Luego de emitirse la acusación, fue acompañada por el padre de la chica junto con la secretaria de la Niñez Claudia Subelza.

Subelza sostuvo: "Cuando el papá de esta chica me llamó para contarme lo que iba a suceder lo llamé al gerente del hospital de Tartagal, Santiago Payo, y le pedí por favor que retrasen ese aborto porque queríamos hablar bien con la jovencita".

Acto seguido, agregó: "Lo hice por que el padre de la chica se quería hacer cargo del bebé por nacer. Pero Payo me respondió que ya estaba decidido y que la ley los facultaba. Traté de explicarle que la chica tenía muchas más que las 14 semanas de embarazo".

El progenitor se presentó a la justicia y un juez frenó la IVE de una joven

Y concluyó: "Sin embargo Payo me respondió que eso era antes, ahora la ley se reformó. No puedo creer lo que pasó, yo tengo un hijo que nació con 6 meses de gestación y como mujer, como ser humano me duele en el alma no haber podido evitar este crimen".

En esa línea, aseguró que la médico puso "inclusive en riesgo la vida de ella, tal como lo dijo el médico que se negó a hacerle el aborto por ser objetor de conciencia". "Necesitamos que esta situación se aclare, que se cite a los responsables, porque lo que ha sucedido es terrible. La misma joven me relató en la noche del martes que el bebé nació con vida, y que a ella le consta porque lo vio. No daré mas detalles de lo que esta humilde mujer me relató porque son estremecedores, pero necesitamos que ante este tipo de hechos la Justicia intervenga", comentó.

El fiscal penal a cargo de la causa, Gonzalo Ariel Vega, consideró que existen motivos suficientes para que la médica intente evadir los requerimientos del proceso, como así también influir en testigos que pudieran surgir de la investigación.

Por otro lado, existen dos excepciones contempladas por el Código Penal para justificar lo ocurrido: una, que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante.

Sin embargo, y según surgió de los primeros análisis, no sería ninguno de los dos casos. El caso suscitó todo tipo de opiniones en redes sociales, tanto de a aquellos que están a favor de la interrupción del embarazo como de quienes lo condenan fuertemente.

