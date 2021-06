Berni contó que va a trabajar como médico durante los fines de semana

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que comenzará a trabajar como médico durante los fines de semana en un hospital de la provincia de Santa Cruz para ayudar en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus que golpea a la Argentina.

"Tengo un compromiso con el hospital que me vio crecer", dijo el funcionario bonaerense en una entrevista con C5N. Así, informó que comenzará a viajar los fines de semana a la localidad de 28 de Noviembre, en el sudeste de la provincia de Santa Cruz, para colaborar en el Hospital Distrital San Lucas.

Según informó La Opinión Austral, al 30 de mayo, el hospital tenía 5 internados pero hacían falta médicos. "Voy a ir a trabajar a mi hospital que está requiriendo personal y no puedo hacerme el distraído", expresó Berni.

El ministro fue médico de este nosocomio donde comenzó a trabajar a fines de 1989 y llegó a ser director del hospital en 1991. Luego, Berni comenzó con su carrera en la política y dejó de trabajar en el hospital, aunque contó que sigue siendo personal de planta.

"Me vacuné porque soy personal de salud, sigo siendo médico de planta del hospital más austral de la Argentina continental de un pueblito que se llama 28 de Noviembre. Ese pueblito está atravesando un situación muy complicada por la pandemia y, a partir de esta semana, que ha pasado los 15 días del efecto de la vacuna, voy a ir a trabajar a mi hospital, que está requiriendo personal y no puedo hacerme el distraído. Tengo un compromiso con el hospital que me vio crecer y formarme en la Patagonia y cuando me necesitan hay que estar", afirmó Berni.

El pueblo 28 de Noviembre tiene alrededor de 6.500 habitantes. El funcionario deberá recorrer más de 2.500 kilómetros todos los fines de semana para colaborar en la lucha contra el Covid-19.

El ministro ya había ayudado a su hospital en la pandemia cuando hubo una campaña para obtener un respirador. Berni intercedió y realizó las gestiones ante el Ministerio de Salud para conseguir el respirador para su pueblo.

En diálogo con La Opinión Austral, la directora asociada del hospital, Carmen Mariscal, destacó que Berni "siempre hace algún aporte y está colaborando" con 28 de Noviembre y dijo que es muy querido en el pueblo: "El estuvo acá cuando había 6 mil habitantes, fue mi médico cuando era niña. Es una persona muy preparada, siempre siguió estudiando y a nosotros nos viene a reivindicar como hospital".

El Hospital San Lucas tiene 9 médicos: un pediatra, un infectólogo y epidemiólogo, un oftalmólogo y seis médicos generalistas. Entre este último grupo se turnan para atender a los pacientes con Covid-19 en turnos semanales, mientras que el resto cubre la "zona verde", la guardia general y los consultorios externos por lo que no dan abasto con la demanda. La sala de internación para los pacientes con COVID-19 tiene 10 camas.

