Soledad, la piquetera que se hizo viral: "Mis hijos saben que, si no estudian, van a terminar yendo a una marcha”

Luego de que un video de Soledad en la marcha de las organizaciones sociales se haya vuelto viral, la piquetera de 28 años habló sobre sus declaraciones y explicó a qué se refería cuando dijo: “Quieren que trabajemos de 8 a 5 y eso no es justo”.

“Sé quién soy, soy una piba que labura, siempre lucho para estar mejor, el que realizó el recorte del video lo hizo con mala intención. Todo lo que tengo me cuesta”, sostuvo Soledad este lunes 18 de julio.

En diálogo con Sandra Borghi por TN, la mujer aclaró que le parece “injusto trabajar tantas horas por 20 mil pesos”, por lo que volvió a pedir un trabajo digno.

En ese sentido, Soledad indicó que se enteró de la viralización del video porque una amiga se lo contó, por lo que continuó con sus explicaciones y agregó: “Me expresé mal, dije que no era justo porque 20 mil pesos los gasto en insumos básicos y los otros 5 mil no alcanzan para nada”.

“Yo tengo que trabajar, no pretendo que me paguen el plan. Cobro hace cuatro o cinco años, entré acá por un amigo porque justo mi esposo se había quedado sin trabajo. También trabajo en un merendero”, afirmó.

Las organizaciones sociales y las marchas piqueteras

Una vez que el video alcanzó gran difusión, muchos internautas como “vagos” a quienes participan de las movilizaciones sociales. Por esto mismo, la mujer defendió a sus compañeros al asegurar: “Todos los que vamos a una manifestación queremos un trabajo digno, pero esto es lo que nos tocó vivir”.

“No estamos a favor de lo que dijeron que somos vagos. Si la gente tuviera trabajo, no haría esto”, aclaró la joven. De esta manera, la piquetera aclaró que se le dificulta conseguir un empleo porque se ocupa de cuidar a su familia y nunca terminó el secundario; sin embargo, manifestó que tiene intenciones de retomar sus estudios el año próximo.

“Lo que comemos es lo que nos da el plan social. Siempre hacemos changas con mi marido, podo árboles, aunque ahora tengo la máquina rota”, indicó. En esa línea, la mujer sostuvo que, “si ofrecen un trabajo digno que cubra la canasta básica, se terminarían los planes”.

Con respecto a la situación actual del país, la madre de tres hijos expresó: “Mis hijos saben que, si no estudian, van a terminar cuidando gente grande o yendo a una marcha”.

Por último, a ser consultada sobre las posibles sanciones que imponen las organizaciones sociales a quienes no participan de sus marchas, Soledad negó este tipo de situaciones y explicó: "Nosotros sabemos que tenemos que ir para apoyar a la agrupación. Vamos todos a decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con algo, por ejemplo, con el FMI. No estamos de acuerdo con que nosotros paguemos la deuda que el Gobierno generó”.

Asimismo, Soledad indicó que, tras la viralización de sus declaraciones, “hubo gente que se enojó”, pero aclaró: "Nunca tuve problema con la organización, ni con mi referente”.

