"Vengo para comer, para joder un toque": la llamativa razón por la que un joven fue a la movilización del jueves 14

Una vez más la movilización de las organizaciones sociales del jueves 14 en el centro porteño dejó tela para cortar. Es que además de la lectura política, los testimonios de quienes fueron a manifestarse no dejan de ser cuanto menos llamativos en algunos casos como el de un joven que dijo en televisión que fue "para comer, para joder un toque".

La situación fue capturada ayer pasadas las 14 horas en pleno centro porteño por un móvil de Crónica TV, que cubría en la Avenida 9 de Julio la etapa más concurrida de la protesta contra el Gobierno.

La cronista se topó con un joven que accedió a hablar y cuando le preguntó por qué se manifestaba le respondió: "Ni idea, vengo acá de suplente... Vengo más que nada para comer, para joder un toque".

Pero no quedó ahí. El muchacho no dudó en seguir respondiendo a las consultas y aseguró que le pagaron para asistir a la manifestación. "Vine de suplente y me dieron dps mil pesos", afirmó al tiempo que dejó de manifiesto no tener en claro en la columna de qué organización estaba participando.

La marcha de la nada | La CGT activa su primera movilización tras casi mil días de gestión de Alberto Fernández

Desde las primeras horas del jueves, organizaciones piqueteras se manifestaron en Plaza de Mayo en contra de la política económica del Gobierno. Pero también la Plaza de los Dos Congresos fue escenario de una movilización de los movimientos sociales más cercanos al gobierno

"Quieren que trabajemos de 8 a 5", otro de los testimonios

En Todo Noticias (TN) una joven también se hizo viral por contar que estaba disconforme con la cantidad de horas que debía trabajar a cambio de recibir un programa social.

Piqueteros marcharon y reclamaron un bono de 20 mil pesos: "Nos quieren mandar a trabajar a la calle, no es justo"

La mujer contó que tiene 28 años y no terminó el secundario, además de que expresó que le “gustaría tener un trabajo en blanco”. “Obvio que la gente quiere jubilarse, quiere estar mejor, que sus hijos vayan a una escuela privada, cuando hoy en día una escuela privada cuesta mucha plata”, expresó.

La piquetera se preguntó: “¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué no estudié?”. De esta manera, comenzó a relatar su vida y explicó por qué no pudo terminar su educación.

En tanto, contó que su marido tuvo un trabajo en blanco, pero consideró que “la verdad que no sirve” porque le pagaban “dos monedas”. Por esto mismo, aseguró que el plan social “es algo que sirve” porque con las asignaciones sociales suma “$50.000 entre los dos”. Sin embargo, indicó que aún así “no llegan a fin de mes”.