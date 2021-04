Sputnik V | El intervalo entre la primera y la segunda dosis se puede extender a 3 meses

Alexander Gintsburg, profesor de la Academia de Ciencias de Rusia y director del Centro de Investigación Gamaleya, informó este lunes 26 de abril que el intervalo entre la primera y la segunda dosis de a vacuna Sputnik V "se puede extender a 3 meses".

"Con respecto a la vacuna Sputnik V diseñada por nuestro Centro de Investigación de Gamaleya, creemos que es posible aumentar el intervalo mínimo entre la primera y la segunda vacuna desde los 21 días aprobados anteriormente hasta tres meses. La extensión del intervalo no afectará a la vacuna. induce una respuesta inmune y, en algunos casos, la potenciará y prolongará", expresó en un comunicado difundido esta mañana.

La Sputnik V tendrá nombre "argento" y Gollan usó un insólito apodo

El especialista argumentó que "esta conclusión proviene de nuestra experiencia en el uso de vacunas con la misma plataforma de adenovirus y, lo que es más importante, de campañas de vacunación masiva exitosas en Rusia y muchos otros países. Como desarrolladores de la vacuna, también apoyamos las declaraciones anteriores, realizadas de forma independiente, por respetados reguladores de la salud, como la ANMAT (Argentina), sobre la ampliación del intervalo entre inyecciones".

Por otro lado, afirmó: "También creemos que, dada la demanda excepcionalmente alta de la vacuna entre la población, esta decisión aceleraría significativamente la inmunización. Creemos que depende de cada regulador nacional decidir si mantener el intervalo de 21 días entre inyecciones o extenderlo hasta 3 meses ".

BREAKING: A. Gintsburg, Gamaleya Inst. Director: It’s possible to increase the interval between 1st & 2nd Sputnik V vaccine shots from 21 days up to 3 months. Extending the interval won’t affect the immune response and may even enhance and prolong it.https://t.co/Yinpj1nygl