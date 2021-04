Un laboratorio argentino ya fabricó dosis de la Sputnik V y ahora espera la aprobación rusa

El laboratorio Richmond anunció que se está finalizando la elaboración de los primeros lotes de prueba de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 y anunció que los lotes están siendo enviados al Gamaleya Center para su evaluación.

Así lo informó oficialmente a través de un comunicado el propio laboratorio Richmond, destacando que la Argentina es "el primer país en Latinoamérica en comenzar el proceso de transferencia tecnológica de la vacuna Sputnik V".

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021

En ese escrito, Richmond agradeció a Management Company of Russian Direct Investment Fund (RDIF), quien representa a Gamaley National Research Institute of Epidemiology and Microbiology y Laboratorios Richmond (SACIF), a partir de un memorándum que firmaron.

"De no mediar dificultades, a la mayor brevedad posible, se comenzaría con la etapa de producción de Sputnik V en la República Argentina", aclararon en el comunicado.

Argentinian President Alberto Fernández @alferdez: We are very excited about the possibility of producing Sputnik V in Argentina, we are already protecting a large part of our population with this vaccine and it gives excellent results.https://t.co/4xxbTATMB3 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021

"Presidente argentino Alberto Fernández: Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de producir Sputnik V en Argentina, ya estamos protegiendo a gran parte de nuestra población con esta vacuna y da excelentes resultados", escribieron en la cuenta oficial de Sputnik V.

El comunicado oficial de Richmond por la Sputnik V

