Diego Brancatelli quiso defender el DNU de Alberto Fernández y se quedó sin argumentos

El pasado viernes, en el programa Intratables, se debatió sobre la suspensión de las clases presenciales y terminó en un duro cruce entre los periodistas Diego Brancatelli y Gustavo Noriega. “Deberían sancionarte, eso es apología del delito. Así nos vamos a morir todos”, lanzó Brancatelli.

En el programa de América TV, el conductor Fabián Doman mostró una encuesta de Twitter sobre el cierre de las escuelas y, en ese momento, mostraba casi un 70% a favor de no obedecer el decreto presidencial. Con ese disparador, les consultó a sus columnistas cuál era su opinión.

El primero fue Noriega, quien contó que había tomado la decisión junto a su esposa de mandar a sus hijos el lunes a la escuela. En consecuencia, Brancatelli saltó casi con desesperación y hasta lo amenazó de tener consecuencias penales.

“Tengo dos hijos de 5 y 2 años y no los vamos a mandar. Me parece una imprudencia y hasta peligroso el mensaje de los que van a mandar los chicos a la escuela, no acatando un decreto presidencial. Esto de rebelarse me parece de una actitud violenta”, sentenció Brancatelli.

En consecuencia, Noriega apuntó que “para el kirchnerismo es violento que lleven a sus hijos a la escuela”. Ante el comentario, Brancatelli le consultó si se declaraba “en rebeldía” a lo que su colega le contestó que sí. “¿Me vas a meter preso vos?”, preguntó Noriega molesto, a lo que Brancatelli respondió: “No, pero deberían sancionarte”.

Sin embargo, el debate no terminó ahí, cuando Doman preguntó entonces “cuál sería el delito”. “Eso es apología al delito. Si en un bar piensan como Noriega y dejan abierto hasta las 12 de la noche, es lo mismo que lo que hace él y así nos vamos a morir todos”, sentenció el periodista partidario de la suspensión de las clases presenciales al quedarse sin argumentos.

Y amenazó: “Cuando haya 100 mil casos, vamos a buscar a los responsables como vos”.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta confirmó el pasado domingo que la Ciudad irá en contra del DNU 241/2021 del Gobierno nacional tras un fallo de la justicia porteña.

CFT/FL