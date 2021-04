Rodríguez Larreta: "Mañana los chicos tienen que ir a la escuela"

Horas después de que la Cámara de Apelaciones porteña emitiera un fallo que deja sin efecto el DNU que suspendía la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires por 15 días, el jefe de Gobierno porteño anunció este domingo que se acatará esa resolución. Según pudo saber PERFIL de fuentes del gobierno porteño, en ese distrito se dispondrá de todos los recursos necesarios para garantizar la presencialidad en las escuelas.

En una conferencia de prensa a horas de la noche, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó: "La Justicia acaba de determinar que, según la autonomía que tiene la Ciudad de Buenos Aires, podemos garantizar la continuidad de las clases presenciales. Mañana hay clases presenciales".

Acto seguido, expresó: "Tenemos que ser muy prudentes en este momento, llevar tranquilidad a las casas y a las familias y hacerles saber que todas las decisiones que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires son basadas en los datos". Aprovechó también para "reafirmar" su "convicción respecto del diálogo con el Gobierno nacional".

"Yo no tengo ninguna duda de que esa es la mejor manera de cuidar a la gente, más allá de en qué en circunstancias como éstas podamos tener una mirada diferente. Les garantizó que lo vamos a seguir haciendo", remarcó para luego manifestar que "todos los expertos coinciden en que la educación es la base de nuestro desarrollo como sociedad".

"Por eso, la educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta. Nos tiene que ayudar a cerrarla. No podemos darnos el lujo de no estar trabajando juntos para una educación mejor. Tiene que ser una prioridad para todos", opinó Rodríguez Larreta. "En la educación cada día cuenta", lamentó a continuación.

"Nosotros sabemos que el virus está aumentando la circulación. Pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente, el desafío es poder buscar un convivencia integral. Aprender a convivir con esta situación y hacerlo de la mejor manera, con más cuidado y con mucha responsabilidad", resaltó.

Respecto de las medidas que tomarán las próximas semanas en materia educativa, el Jefe de Gobierno precisó:

"Mantendremos la presencialidad de la educación primaria y secundaria mientras que la educación de adultos (terciarios y centros de formación profesional) se dará desde la virtualidad".

"Vamos a cuidar la entrada y salida de los chicos. Para eso, pondremos a todo el equipo del Gobierno de la Ciudad, agentes de tránsitos, concientizados e inspectores para cuidar esa situación".

"Reconfirmaremos los horarios escalonados. Los estudiantes de secundario ingresan 7.30 a 8.30 y los de la inicial y la primaria de 8.30 a 9.30, con el objetivo de que haya la menor aglomeración posible".

"Reforzaremos los controles tanto dentro del transporte público como en las paradas y cabeceras".

"Si la situación sanitaria se llegara a agravar, nosotros ya tenemos previstos cómo va a ser la modalidad escolar para cada una de las etapas epidemiológicas", anticipó a la vez que enumeró: "En primer lugar, para defender la educación, es muy importante que cumplamos con lo de evitar las reuniones sociales en espacios cerrados".

"En segundo lugar, pedirle a la comunicada educativa que siga cumpliendo con la misma rigurosidad y convicción todas las pautas de cuidado para seguir haciendo de las aulas un lugar en donde no haya más contagios que en el resto de la ciudad. Y tercero, que tratemos de evitar el uso del transporte público en el horario en el que los chicos van y vuelven de las escuelas", concluyó.

AG/JFG