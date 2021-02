"No pida impunidad, presidente", el reclamo de Negri y Bullrich por el vacunatorio VIP

Las frases que dejó este martes 23 de febrero por la mañana el presidente Alberto Fernández desde México generaron una fuerte reacción desde las redes sociales de la oposición, especialmente a la frase "terminemos con la payasada" que el mandatario hizo para cuestionar las denuncias penales que se registraron contra el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, por el escándalo de vacunación VIP.

"Hay que leer al código penal y también entenderlo. Si hay un accionar reglado, como el orden de administración de vacunas, el desvío de dicho criterio es ilegal. A diferencia del ámbito privado, donde el principio es la libertad, en el público se puede hacer solo lo habilitado", escribió el libertario Yamil Santoro, uno de los autores de la denuncia contra el ex ministro de Salud, que además anticipó que hoy ampliarán la denuncia a otros funcionarios responsables del escándalo.

Santoro publicó dos artículos que hablan del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público y muestra distintas penas que pueden ir de 1 a 10 años. Allí le responde precisamente al abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, quien manifestó de la misma manera que el jefe de Estado respecto de que no hay un delito por darle una vacuna a una persona antes que a otra.

Alberto Fernández sobre el Vacunatorio VIP: “Terminemos con la payasada”

Asimismo, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, señaló que "el Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso. La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo. Señor Presidente: no pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano".

El Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso.

La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo.

Por otro lado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado Fernando Iglesias, publicaron un fragmento de las declaraciones de Fernández en México y concluyeron que "el Presidente sabía" del vacunatorio VIP.

"El Presidente admite que sabía que se habían 'salteado protocolos'. Esto cambia las cosas. La responsabilidad política es toda suya. Ampliaremos", dijo Iglesias. Y Bullrich agregó: "¡El Presidente sabía! Escuchen el video. A confesión de parte, relevo de pruebas. Es más responsable aún que Ginés González García y todos los cómplices de las vacunas VIP de la oligarquía K".

En el video, el mandatario explica que por "cuestiones estratégicas se saltearon protocolos", y aclara que pidió que pusieran todos los nombres que se vacunaron, a pesar de que algunos diarios "escribían que estábamos envenenando gente".

El bloque del PRO en Diputados, liderado por Cristian Ritondo, también publicó un fuerte descargo contra el Presidente: “Ante la falta de vacunas, por desidia y nulo sentido de la previsión, y ante los titubeos en el plan de vacunación que sigue siendo un relato, el Presidente reacciona con agravios a la oposición y con su persistente actitud extorsiva hacia la Justicia, calificando de “payasadas” la investigación en marcha que busca esclarecer un hecho insensible y miserable, como el de haber montado un vacunatorio VIP en el propio Ministerio de Salud”.

Y agregaron: “Fernández se desboca una y otra vez ante las crisis, y se olvida de que es el primer magistrado de la Nación, que su intromisión en los otros poderes del Estado debilita la democracia por excederse en sus atribuciones constitucionales y coloca al país en un contexto de inseguridad jurídica aberrante”.

J.D.