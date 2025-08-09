Pánico en Times Square: un joven de 17 de años empezó a disparar y dejó tres heridos

Este sábado 9 de agosto parecía uno más en la transitada zona de Times Square, con turistas mezclados con el habitual movimiendo neoyorquino, cuando de repente todo pareció convertirse en una película: un joven, que luego de supo tenía solo 17 años, sacó un arma y empezó a dispararle a quienes tenía cerca. La demencial escena desató el lógico pánico, con gente que corría tratando de escapar, mientras la rápida acción policial consiguió que el tirador fuera reducido, y se aguarda ahora la información sobre su identidad, para tratar de indagar en los motivos que lo pudieron haber conducido a ese ataque callejero, si fue una pelea o un ataque al azar. Según las autoridades, hay tres personas heridas, afortunadamente sin cuadros de gravedad.

El incidente tuvo lugar esta mañana temprano, y el detalle de los heridos los señala como una joven de 18 años, con una bala que le rozó el cuello y salvó su vida de milagro; en tanto que los otros dos son hombres, presentaban impactos de balas en las piernas, rápidamente atendidos y conducidos a centros médicos. Se trata de un joven de 19 años y un hombre de 65.

Las tres víctimas quedaron internadas esta mañana en el Hospital Bellevue de Nueva York, donde los médicos se limitaron a informar que los cuadros de los tres era "estable".

Se aguarda ahora la información de la identidad del atacante. La policía solo indicó que "el tirador fue detenido y se se secuestró un arma de fuego". Las imágenes en redes mostraban a la gente corriendo luego que sonaran los disparos, sin que muchos pudieran creer lo que estaba ocurriendo.

HB