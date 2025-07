El hombre que mató a 4 personas en Nueva York tenía como objetivo atacar la Liga Nacional de Fútbol Americano

Shane Tamura, de 27 años, asesinó a cuatro personas antes de suicidarse en un rascacielos de Nueva York, y sus intenciones eran atacar la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), a la que responsabilizaba del daño cerebral que decía sufrir, reveló este martes 29 de julio el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando el hombre estacionó su auto en doble fila y entró en un edificio situado en el número 345 de Park Avenue, entre las calles 51 y 52, disparando su fusil de asalto antes de quitarse la vida.

Una nota de tres páginas encontrada en su billetera acusa al fútbol americano, que practicó en la escuela secundaria como quarterback, de haberle causado encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad degenerativa del cerebro: "El fútbol me dio ETC y me hizo beber un galón de anticongelante. Encefalopatía traumática crónica (ETC). Por favor, estudien mi cerebro. Lo siento”.

“Aparentemente, culpaba a la NFL por ello”, reveló Adams, y remarcó que el atacante viajó 3.600 km, desde su residencia en Las Vegas (Nevada) hasta Nueva York, para realizar el ataque.

El tirador, Shane Devon Tamura, ingresando al edificio según lo registran las cámaras de seguridad.

El rascacielos que escogió Tamura como blanco de su ira alberga la sede de la NFL. Las cámaras de seguridad muestran cómo ingresó con su rifle M4 y le disparó al agente de policía de origen bangladesí Didarul Islam, de 36 años, padre de dos hijos y con un tercero en camino, que trabajaba en sus horas libres como seguridad en el hall del edificio.

También hirió gravemente a una empleada de la NFL y a otro guardia, que se encuentra hospitalizado en estado crítico. Sus siguientes víctimas mortales fueron Wesley LePatner, ejecutiva del banco de inversiones Blackstone, y Aland Etienne, otro efectivo.

Tamura se equivocó de ascensor y subió hasta el piso 33, donde se encuentran las oficinas de la compañía inmobiliaria que administra el edificio. Allí asesinó a una empleada antes de suicidarse de un tiro en el pecho. Según Adams, mientras el asesino esperaba el ascensor, salió una mujer a la que dejó escapar sin dispararle.

El presidente Donald Trump, en su plataforma Truth Social, calificó lo ocurrido como un “acto de violencia sin sentido” realizado por un “lunático”.

Encefalopatía traumática crónica: la enfermedad que podría tener Shane Tamura

En 2021, el exjugador profesional de fútbol americano Phillip Adams asesinó a seis personas en Estados Unidos antes de suicidarse. Una autopsia de su cerebro, realizada por neuropatólogos de la Universidad de Boston, reveló que el atleta, de 32 años, tenía signos de lesiones cerebrales “inusualmente graves”.

La ETC, que solo puede detectarse a través de una autopsia, puede generar agresividad, depresión, impulsividad, paranoia, ansiedad, tendencias suicidas y pérdida de memoria.

Desde comienzos de la década de 2000, varios estudios han confirmado una relación entre esta clase de problema cerebral y los golpes repetidos en la cabeza, comunes en los deportes de alto contacto físico.

Un estudio hecho en 2017 analizó el tejido cerebral de 111 jugadores que habían pasado por la NFL y fallecido, con frecuencia, prematuramente, y se encontró ETC en 110 de ellos.

