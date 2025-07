Yesica Noelia Duarte, una mujer de 33 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Berisso, en un hecho en el que la Justicia investiga a su esposo, Nicolás Castro, como el principal sospechoso. Al llegar a la vivienda, la Policía halló al hombre gravemente herido, ya que habría intentado quitarse la vida, y notó que tanto él como la víctima tenían tobilleras electrónicas. Ahora, se conoció que ambos cumplían con arresto domiciliario y se habían casado en la cárcel, dos meses atrás.

Todo ocurrió delante del hijo menor de Yesica, de 7 años, que le contó a los efectivos que su madre y su pareja "habían estado todo el día peleando" y que incluso ella le arañó el cuello después de que Castro le sacara el celular. Las autoridades encontraron a la mujer en el patio de la casa ubicada en la calle 39 de esa localidad con un disparo en la espalda media, otro en el hombro -con salida por la axila- y golpes en un ojo.

El hombre, por su parte, tenía una herida de bala en la cabeza, que ingresó por su cuello y salió por una zona del cuero cabelludo. Por este motivo, fue trasladado al Hospital Zonal Mario Larraín, donde quedó internado en grave estado y con custodia policial, imputado por "homicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego".

En tanto, los policías observaron que dormitorio de la pareja estaba desordenado. Varios cajones de los muebles estaban abiertos, las puertas de los roperos también y recolectaron cinco vainas servidas calibre 9 mm, al mismo tiempo que detectaron impactos de bala en el paredón perimetral de la vivienda, efectuados desde el interior hacia la calle.

El caso quedó en manos de la fiscal Ana Medina, titular de la UFI Nº 1, y presenta una compleja trama de violencia de género y antecedentes penales, algunos por homicidio y otros por venta de droga. De hecho, tanto Castro y Duarte se habían casado en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, el pasado 30 de mayo.

La pareja solía compartir varias imágenes y publicaciones de amor recíprocos en sus redes sociales. El día del casamiento, Castro escribió: "Ay, mi vida, que hermoso momento que pasamos. Llegó ese gran día que tanto deseábamos, te amo preciosa. Cómo anhelo tanto que llegue el gran día para estar juntos en casa y disfrutarnos el uno del otro como tanto lo queremos los dos".

Otro de los posteos del hombre, con numerosos errores de ortografía, es uno de los que analiza la Justicia y que pone el foco en la violencia que existía en la relación. "Sabés bien que te amo y sé que las putas esas de tus amigas interesadas te quieren llenar la cabeza para que me dejes y estés con el creído ese que dice ser chorro y roba con la gorra", había escrito tiempo atrás.

Por su parte, Duarte también le había dedicado un mensaje en el que manifestó: "Vos sos el hombre que amo, el que me importa y quiero todo con vos. El que busquea (sic), y sigue molestando, es porque no entiende que me tocó enamorarme de vos. Que a mí no me importa un auto, ni nada de nadie… Solamente en seguir haciendo florecer el amor que siento hacia vos, y ser feliz con el hombre que elegí para mi vida. Te amo".

Cuando la Policía llegó a la casa en la que ocurrió el presunto femicidio, la madre de Castro le indicó que el cuerpo de su nuera estaba en el patio y que supuestamente habían ingresado "delincuentes a robar todo" y les dispararon. Sin embargo, su relato fue desarmado por la versión que dio el niño y otra hija de la mujer asesinada, que manifestó que el sospechoso solía ser violento con su madre.

El nene de 7 años tenía heridas de cáracter leve en la frente y el pecho. Además de él, Yesica tenía tres hijos más con una pareja anterior: mellizos que cumplieron 14 años el mismo día que mataron a su mamá y la chica, de 17 años.

Duarte estaba detenida en su casa desde abril de 2024, imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por su lado, Castro Oviedo tenía la misma restricción desde junio de este año, por una causa de homicidio calificado y otros delitos.

La fiscal Medina dispuso un registro en el domicilio de la madre del acusado, situado a pocas cuadras de la vivienda principal, donde personal de la DDI de La Plata y de la Comisaría 3ª de Berisso secuestraron dos armas, un revólver calibre .32 largo, con cuatro balas, y una pistola Bersa Thunder .380. Se cree que una de ellas habría sido utilizada supuestamente por el sospechoso para dispararle a su esposa.

Si bien las dos armas encontradas en el inmueble son compatibles con los tipos de balas que estaban en la escena del crimen y en el cuerpo de Yesica, se sigue la pista de una posible tercera pistola calibre 9 milímetros. Sin embargo, esto será corroborado cuando se conozcan los resultados de los peritajes balísticos.

Castro permanece internado, sedado y con consigna policial a la espera de su evolución. Por otro lado, se conoció que en su extenso prontuario también aparecen causas por tenencia ilegal de armas y encubrimiento, con antecedentes que datan desde hace más de diez años, con registros desde 2013.

