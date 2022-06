Tiziano Gravier habló por primera vez desde la golpiza: "Estoy angustiado y triste"

Luego de diez días de sufrir una brutal golpiza en la puerta de un boliche de Rosario, que le provocó una fractura y desplazamiento de mandíbula, Tiziano Gravier habló por primera vez sobre cómo transita este momento. El joven de 20 años, que representa a la Argentina en campeonatos de esquí alpino expresó: "Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó".

"En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre”, dijo Tiziano en un artículo publicado este miércoles 15 de junio en la edición argentina de la revista Hola!.

Además, el joven agregó “quiero que se cumpla la ley, para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias, no importa quién sea. Porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos".

El abogado de los agresores de Tiziano Gravier puso en duda la fractura del hijo de Valeria Mazza

El segundo de los cuatro hijos de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, debió ser intervenido quirúrgicamente el pasado miércoles 8 de junio, en el Hospital Universitario Austral, en la localidad bonaerense de Pilar.

La cirugía duró dos horas y, al día siguiente, Tiziano recibió el alta. A pesar de esto último, durante el día de hoy deberá ser operado nuevamente, debido a que el personal médico detectó una fisura en la parte delantera de la boca, que corregirán colocándole otra placa de titanio.

Tiziano Gravier

Mazza explicó que la noticia de esta nueva intervención provocó “un revés emocional” en Tiziano, que estaba evolucionando de forma satisfactoria. La madre del joven dijo que éste se encontraba “repuntando y mejorando día a día, hasta enterarse de esto”.

En relación a las competencias que el joven se perdió, a raíz de sus lesiones, su padre, Alejandro Gravier señaló: "La recuperación será lenta y esperemos que pueda llegar a correr el Campeonato Sudamericano en septiembre. Ya se perdió la primera etapa en Francia. Su vuelta dependerá de su evolución”.

“Mami, me mandé una cagada”: la madre de uno de los agresores dijo que Tiziano Gravier inició la agresión

Asimismo, Valeria Mazza, aseguró que no piensa irse del país, pero espera que se tomen medidas para que ningún joven tenga que pasar por lo mismo que vivió su hijo. En declaraciones a Radio Con Vos expuso: “La respuesta no puede ser Ezeiza. Yo sigo eligiendo quedarme en la Argentina y voy a hacer todo lo posible, desde mi lugar, para aportar mi grano de arena y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera”. Además, agregó: "No siento ganas de venganza, pero me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío, y que ha tenido esta repercusión, lo usemos para que sea un ‘basta’".

Por otro lado, la modelo expresó: “Yo, desde el corazón, puedo perdonar. Pero los padres de Fernando Báez Sosa no pueden perdonar. Yo tengo que agradecer que mi hijo está vivo, ¿pero tengo que esperar que lo maten? Lo que quiero es que esto no pase más, que no haya otra madre llorando por la vida de su hijo”.

MAR / ff