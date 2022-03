"Es un ser sin sentimientos", la respuesta de la madre de Fernando Báez Sosa al padre de uno de los rugbiers

Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, salió a responderle al papá de Lucas Pertossi, quien desvinculó a su hijo como partícipe del crimen aduciendo que el joven no podría haber ejecutado la golpiza ya que se encontraba filmando el ataque.

"Es una ofensa que considere que su hijo es una buena persona. Este señor no supo educar un hijo. Es un ser sin sentimientos", expresó Graciela Sosa a TN luego de la repercusión mediática de las declaraciones del papá de Lucas.

El asesinato de Fernando tuvo lugar el 18 de enero de 2020 en las puertas del boliche "Le Brique" en Villa Gesell y el juicio comenzará el 2 de enero de 2023. Marcos Pertossi había defendido esta semana la presunta inocencia de su hijo en una entrevista con Telenoche: "Lucas no tiene nada que ver", aseguró. "No es asesino ni es malo".

A 2 años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa: qué pasó y cuándo será el juicio a los rugbiers

"Todos son culpables"

Marcos Pertossi encendió la polémica al afirmar que no entiende por qué su hijo "está preso, privado de su libertad". Lucas y el resto de los rugbiers se encuentran presos en la Alcaidía Departamental N°3 de Melchor Romero, en La Plata, a la espera del juicio que determinará las penas para cada uno.

"No entiendo por qué él está preso. No encuentro explicación. Él está muy mal", declaró Pertossi. "Lo que ha sucedido no está muy claro. Lucas está en una situación en donde está sentado, ve que le están pegando a un amigo, va a separar al amigo, no sabe quién era el muchacho... Estaba filmando. Lucas está preso por una filmación. ¿Por una palabra que dijo?", completó el padre del rugbier.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores trabaja sobre la causa que señala a Lucas como la persona que filmó a sus amigos mientras asesinaban a golpes a Fernando. En las conversaciones vía WhatsApp entre los ocho rugbiers, Lucas había afirmado que Fernando "caducó" tras la golpiza.

Con respecto a lo anterior, Marcos Pertossi sostuvo que su hijo es "un chico travieso" pero no peleador y que filmar con el celular es su hobby

"Vos no podés ir preso por una filmación. Entonces hay que meter presos a todos los que estaban filmando en el lugar. No hay nada que lo comprometa, no tiene nada. Yo hablo de Lucas. Es totalmente inocente", aseguró el padre.

Tras ser interrogado por el dolor que atraviesa la familia de Fernando, Pertossi expresó que comprende lo que sienten los padres del joven asesinado: "¿Cómo no me va a conmover? Me pongo en el lugar del papá y la mamá de Fernando, y ese dolor lo tengo yo. Yo sé lo que están sintiendo, lo tengo yo que estoy del otro lado. Hay noches que no duermo y pienso mucho en este chico".

"No merecen estar sueltos en la sociedad", respondió la mamá de Fernando. "Mi hijo merece una justicia ejemplar", agregó.

