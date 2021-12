Noche de terror en EE.UU. por fuertes tornados: decenas de muertos en Kentucky

Decenas de personas murieron en Kentucky esta madrugada por el paso de varios tornados, de efectos devastadores al ser difíciles de anticipar en horas nocturas, y el gobernador de ese estado, Andy Beshear, admitió que las víctimas podrían llegar al centenar. No fue Kentucky el único estado afectado por esos fenómenos, dado que los reportes indican que son varias las regiones de Estados Unidos que están siendo afectadas por tormentas.

Los daños más importantes se produjeron en varias localidades de Kentucky fueron devastadas por el fenómeno. "Me temo que hay más de 50 muertos en Kentucky (...) probablemente sean entre 70 y 100 (fallecidos), es devastador", dijo Beshear durante una conferencia de prensa.

"Cuando se producen de noche, esos fenómenos son difíciles de anticipar y sorprenden a la gente descansando, por lo que los daños son mucho mayores", dijo el gobernador Beshear.

En Mayfield el colapso del techo de una fábrica de velas dejó un gran número de víctimas aseguró el gobernador. "Antes de la medianoche (del viernes), declaré el estado de emergencia", precisó y agregó: “Ha sido una de las noches más difíciles en la historia de Kentucky”. Durante la madrugada del viernes las tormentas dejaron víctimas y daños en varios estados del sureste y el centro-sur de Estados Unidos.

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI