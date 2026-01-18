Tras un discreto empate en cero, River venció a Peñarol por penales en Uruguay

River cerró su paso por Uruguay con una victoria ante Peñarol por penales 4-2, luego de que en el trámite regular el encuentro terminara en un tibio empate 0-0. El choque de los dos grandes rioplatenses tuvo pocos momentos de intensidad, abundó la fricción y algunos choques tensos, pero ante los arcos paso poco y nada.

Ya desde los doce pasos, para el equipo de Gallardo convirtieron Maximiliano Salas, Tomás Galvan, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre, en tanto que en Peñarol el penal de Ignacio Alegre fue atajado por Santiago Beltrán y antes Julio Daguer había tirado el suyo a la tribuna. Así el triunfo fue 4-2 para los de Núñez.

En el arranque, River intentó asumir el protagonismo, pero casi siempre el trámite fue trabado y cortado por continuas infracciones. La ocasión más clara para el conjunto de Marcelo Gallardo fue una llegada de Matías Viña, que se proyectó por izquierda y remató alto, mientras que Peñarol solo mostró una corrida de Abel Hernández que obligó a una salida salvadora del arquero Beltrán antes de que el delantero terminara lesionado y dejara la cancha.

En el segundo tiempo, el equipo uruguayo estuvo cerca de romper el cero con un bombazo de Leandro Umpiérrez desde afuera del área que dio en el travesaño, en la acción más peligrosa de la noche. River respondió con remates de Tomás Galván y Fausto Vera, pero entre interrupciones y cambios el partido mantuvo el mismo guion y se encaminó al empate.

Dirigentes le entregaron plaquetas y camisetas al inolvidable Antonio Alzamendi, ídolo tanto de River como de Peñarol.

La definición llegó en los penales y allí River fue más certero: Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván e Ian Subiabre no fallaron, y Beltrán fue determinante al atajarle el remate a Ignacio Alegre, mientras que Peñarol falló otro penal cuando Julio Daguer la tiró por arriba.

De esta manera, el conjunto de Gallardo se quedó con el amistoso en la Serie Río de la Plata y cerró una prueba exigente, con ritmo de pretemporada pero clima de partido pesado, donde la eficacia en la tanda terminó marcando la diferencia a favor del “Millonario”.

Síntesis del partido

Serie Río de la Plata - River 0(4)-(2) Peñarol

Estadio: Domingo Burgueño Miguel - Maldonado

Penales anotados en River: Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Ian Subiabre.

Penales anotados en Peñarol: Gastón Togni, Leandro Umpiérrez.

Penales errados en Peñarol: Julio Daguer,

Penales atajados en Peñarol: Ignacio Alegre.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Peñarol: Sebastian Britos; Matías González, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Stiven Muhlethaler; Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

NA/HB