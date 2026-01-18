La tapa del Diario PERFIL del domingo 18 de enero de 2026.

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.105 del Diario PERFIL, de este domingo 18 de enero de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

UE-Mercosur: empieza la etapa de definiciones pero Milei advirtió que se puede cortar solo. El Presidente celebró la firma, a la que definió como un punto de llegada tras décadas de negociaciones. Anunció que Argentina avanzará en tratados con otros países alineados con la “libertad económica”. Pero señaló que la aplicación de cuotas y salvaguardas podría reducir el impacto económico del acuerdo.

Retrato de familia sin Lula. Luego de 26 años se formalizó ayer en Asunción la integración de la nueva área comercial. El presidente argentino anticipó que buscará la ratificación del Congreso.

Interna del peronismo: los contactos secretos en busca de la unidad.

Soviético. Además de tejer con Cristina y Massa, Kicillof también escucha a los libertarios.

Trump amenaza con aranceles a Europa por defender a Groenlandia.

Crisis habitacional. Son más de 300 mil familias que aún viven en casas con pisos de tierra, con serias implicancias para la salud.

‘Periodismo puro’. Fontevecchia habla con el politólogo venezolano Alarcón Deza. “González Urrutia podría asumir ya mismo”.

Argentina superó en inflación a Brasil, Chile y Uruguay.



Calidad de vida. Expertos de la UBA revelan cuáles son las mejores ciudades para vivir en el país. CABA y Mendoza a la cabeza.

Nordelta. Frenan los traslados de los carpinchos y la Justicia pide ahora más y nuevos informes de impacto ambiental.

Milei-Palavecino, el dúo ovacionado. El viernes en el festival de Jesús María.

Mujeres, pilar de la protesta iraní. Parvin Ardalan, activista y escritora.

El piloto salteño Luciano Benavides ganó el Dakar en motos por una diferencia de solo dos segundos.

Elon Musk en problemas: una ex lo demanda por violar su intimidad.

