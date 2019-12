Tren Roca: cortan las vías, cierran Constitución y el servicio lleva más de 6 horas sin funcionar

Un grupo de ex empleados del tren Roca reclama por los trabajadores despedidos y mantienen un corte de vías desde las 10 de la mañana lo que provocó más de seis horas sin servicio. La medida afecta a unos 200.000 usuarios. Como no hay servicios, decidieron cerrar la estación de Constitución y un grupo de pasajeros también protestan y cortan la calle para que les abran las puertas y esperar que se reanude el servicio dentro de la estación.

El corte de vías de ex empleados del Roca en reclamo de más de 1.500 trabajadores despedidos se lleva delante en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda. La semana pasada ya había realizado un reclamo similar y este miércoles 11 de diciembre reanudaron la medida de fuerza.

Los cinco servicios eléctricos de la línea Roca se encuentran limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes, entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley. Esto afecta a 200.000 usuarios, informó Trenes Argentinos Operaciones y ex trabajadores.

Con estos cortes, el servicio del Roca está vedado dentro del territorio porteño. Aunque sí opera desde Quilmes y Temperley hacia provincia. Entre Constitución y Quilmes y Constitución y Temperley no hay servicio y afecta el regreso a casa de las personas que viven en el sur y quieren volver.

Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trata de un reclamo de ex empleados de dicha compañía "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo".

Por su parte, Hugo Testa, trabajador de la línea Roca, agremiado en la Bordó Nacional, explicó que la protesta de los ex empleados del Roca se debe a un "plan de despidos y achique del servicio". "Despidieron a más de mil trabajadores del Roca y contrataron a más de mil tercerizados, además del cierre de ramales y servicios, como el de Ferrobaires que dejó a más de cien pueblos sin trenes", dijo a la agencia Télam.

1510hs Sigue corte de vias #TrenRoca alt Avellaneda/

Constitución cerrado no salen servicios/



Trabajadores despedidos ferroviarios realizan un corte de vías a la altura de la estación Santillán y Kosteki exigen la reincorporación de los trabajadores.Fotos: ANRed @Red__Accion pic.twitter.com/Ffls7ebSpg — Solo Tránsito↗ (@solotransito) December 11, 2019

Por su parte, un ex trabajador de la línea Roca, Martín Monge, quien fue despedido en 2017 mientras cumplía su licencia, dijo a Télam, desde el lugar del corte: "Somos más de 1.500 compañeros despedidos en estos cuatro años, con retiros voluntarios obligados". "Ahora estamos cortando la vía 120 trabajadores y hasta que la empresa no baje a dialogar, continuaremos con la protesta de forma indefinida", señaló a Télam Monge.

En el comunicado se informó que la empresa realizó la denuncia por obstrucción del servicio público en el Juzgado Federal de Quilmes mientras que en el lugar interviene la División Roca de la Policía Federal. Asimismo, la empresa informó que el servicio podrá ser restaurado con el cronograma habitual de horarios, una vez que las vías queden liberadas.

Según informó el canal de noticias TN, no hubo punto de encuentro entre el Ministerio de Trabajo (que hoy lleva adelante su primer día de gestión tras el cambio de mando) y los exempleados.

Desde el ministerio dijeron que se estaban acomodando y pedían tiempo para entender la situación, pero los ex empleados, unos pocos manifestantes, votaron seguir con la protesta.

Pasadas las 16, un grupo de personas que quería viajar en el tren Roca, cortó la calle debido a que no los dejaban entrar a la estación de Constitución para esperar allí dentro que termine el corte de las vías.

Algunos permanecían desde las 12 en la calle y pedían que les abran las puertas de la estación para poder ingresar y esperar adentro que se reanude el servicio ya que allí pueden, al menos, utilizar los baños y aguardar en un lugar a la sombra y más fresco en un día de intenso calor. Por este motivo, decidieron cortar la calle e impedían el paso de los vehículos.

