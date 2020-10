Turismo nacional: cuando se cierra una puerta, se abre una ventana

Colombia hace campaña en Europa y España le canta como las sirenas a los ricos de Asia y Estados Unidos. Es que con flechas descendentes en los ejes cartesianos turísticos del mundo entero, todos quieren llevar agua para su molino.

Con bombos y platillos Aerolíneas Argentinas volverá a dominar el espacio aéreo nacional cuando mañana jueves 22 de octubre retome las operaciones nacionales con el vuelo que partirá hacia Jujuy, desde Ezeiza. El viernes será el gran día para Córdoba, La Rioja, Salta, Resistencia, Posadas, Bariloche, Comodoro Rivadavia y Neuquén, que comenzarán a tener sus viajes diarios redondos. Luego le llegará el turno a Corrientes, Iguazú, Mendoza, San Luis y Ushuaia.

“El resto de los destinos se irán incorporando de manera escalonada en los días sucesivos lo mismo que la cantidad de frecuencias diarias, que se incrementarán paulatinamente en función de la demanda”, informa la aerolínea de bandera.



La compañía aérea ofrece un link para consultar en su sitio web la programación disponible, por destinos y con los requisitos generales para el embarque: Para quienes lo requieran, el Ejecutivo nacional, también cuenta con un sitio en donde gestionar algún permiso de viaje. De hecho, en ciertas circunstancias (familiares en el exterior, tratamientos, etc), es posible viajar al exterior vía Aerolíneas, un servicio que la empresa no dejó de prestar durante los últimos meses, sin contar los vuelos de repatriación y los sanitarios.

Por otra parte, la agencia Despegar ya acusa recibo de nuestra necesidad de poner un fin a los “viajes y visitas virtuales” y pasar a la acción: disminuyeron las compras solitarias y se potenciaron para enero y febrero los viajes para más de tres personas. "Para el próximo verano, el viaje promedio será de 15 días, mientras que el año pasado había sido de 10 días. Esto reafirma nuestra confianza en que los argentinos amamos viajar y estamos listos para volver a hacerlo", apuntó con esperanza Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Lo que más compraron los usuarios fue un paquete a Cataratas del Iguazú (tres noches con vuelo, hotel y traslado bonificado, por $19.012). Claro, la gente hizo cuentas y conviene: la mayoría de las ventas se inscribieron en el marco de la propuesta Previaje que anunciaron recientemente la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y el Ministerio de Turismo para fomentar el turismo estudiantil y familiar. Esta promoción permite recuperar el 50% del gasto (con un tope de $ 200.000) si la operación se realiza en una agencia de viajes, hasta el 31 de diciembre. La bonificación puede utilizarse en ese o en otro viaje, incluso durante todo el 2021.

Entre los favoritos nacionales, la lista continúa con Ushuaia, San Martín de Los Andes, Bariloche y El Calafate. El paquete de siete noches en Mendoza, con vuelo y hotel arrasó ($21.093 por persona, en cuotas sin interés y fecha flexible al cambio, sin penalidades).

Casi similar es la propuesta de Almundo, en donde uno de los destinos más caros del país, Ushuaia, se diluye en las 12 cuotas de $ 2.385 (lo que cuesta un corte de pelo y color en una peluquería de barrio) en la promoción de un paquete (vuelo con equipaje, hotel, traslado, navegación) de 4 noches.



Si esto sigue así, la tendencia puede indicar que los operadores nacionales al fin comprendieron que bajar los costos será siempre la mejor estrategia comercial, incluso cuando haya terminado la pandemia.



La Costa Atlántica ya está festejando el permiso de la gobernación bonaerense para iniciar la temporada el 1 de diciembre, con autorización previa para circular (Cuidar Verano), sin teatros ni hisopados, pero con restaurantes y piletas abiertas (importante para los mayores que no van a la playa) y protocolos estrictos que darán alivio a muchos emprendedores que ya boqueaban como los pescados fuera del agua.

Otro cantar es el de las compañías internacionales, que no cesan de derramar lágrimas de sangre, por el altísimo costo que significa tener los aviones guardados en hangares y desiertos. En su ayuda acudió IATA (The International Air Transport Association) para presionar a favor de una apertura aérea más amplia en los países de América Latina y el Caribe. Citan por ejemplo, que las aerolíneas de la región están claramente demostrando la caída de ventas por la inactividad en varios países. La demanda en Julio –argumentan- cayó 95% en comparación con el mismo mes del año anterior, pero desde entonces es porcentaje fue disminuyendo, un índicador de que la gente quiere retomar los viajes, según interpreta IATA.



Con el cese de vuelos internacionales de LATAM, desde este país, y la despedida de Emirates, Air New Zealand y Qatar Airways, el aislamiento internacional de Argentina comenzará a sentirse cuando las restricciones se levanten.

IATA atribuye esas pérdidas a “la falta internacional de confianza en nuestro Mercado”, y agrega: “Desde una perspectiva industrial, no queremos que este país se convierta en otra Venezuela que, durante años, fue clave en el Mercado aéreo del continente y que ahora tiene una conectividad internacional muy limitada”, apuntó Peter Cerdá, el vicepresidente Regional de IATA para América.



Reaccionando en consecuencia, las autoridades de Cuba acaban de autorizar la llegada de aviones a Varadero.

A los turistas extranjeros les dijeron que tendrán que hacerse un hisopado al ingresar y a los cubanos, que “se acostumbren a convivir con el virus”. En la isla caribeña solo hubo hasta el momento 6000 contagios y 120 fallecidos, pero el turismo emplea a 500.000 cubanos y representa el 10% del PBI nacional. Ya el año pasado, las visitas se redujeron 9% (solo recibieron 4,2 millones de personas) y no están en situación de seguir estrangulándose.

Otro tanto hizo Cusco que, tras siete meses de cierre y soledad, el próximo sábado abrirá la ciudadela de Machu Pichu a sus congéners; en principio para 675 cusqueños por día (el 30% de los que iban antes), que deberán ingresar de a ocho y con guía. En noviembre se sumará el resto de los peruanos y lo antes posible, los extranjeros.